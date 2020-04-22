В Україні цього тижня запустять фонд із боротьби з COVID-19 – Шмигаль

В Україні цього тижня, тобто до 26 квітня, запустять фонд із боротьби з коронавірусом.

Рішення про це було ухвалене за засіданні Кабінету міністрів у середу, 22 квітня. У ньому визначили напрямки виділення грошей з фонду і механізм подачі заяв для виділення коштів.

Гроші на боротьбу з коронавірусом

"Це порядок використання коштів фонду обсягом 65 млрд гривень, який був ухвалений в державному бюджеті Україні (в так званому "Антикризовому бюджеті"). Це необхідний документ, щоб ми змогли почати використання фонду. Бюджет підписано. Вже цього тижня ми зможемо працювати і використовувати кошти з цього фонду", – сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

На що саме підуть гроші з цього фонду

Народний депутат від "Солідарності" Олексій Гончаренко, присутній на засіданні Кабміну, пояснив, на що витрачатимуть гроші фонду.

на здійснення заходів, що спрямовані на запобігання виникненню та поширенню коронавірусу та закупівлю необхідних товарів, робіт і послуг;

доплати до зарплати медикам та іншим працівникам, що зайняті в боротьбі з коронавірусом на період здійснення заходів;

надання грошової допомоги громадянам, зокрема людям похилого віку;

надання одноразової допомоги членам сімей медпрацівників, що загинули від коронавірусу;

надання трансферту Пенсійному фонду;

надання допомоги Фонду соціального страхування;

поповнення резервного фонду держбюджету;

відновлення видатків та кредитів за програмами, що були скорочені у зв'язку зі створенням фонду.

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