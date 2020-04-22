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22 квітня • оновлено в 14:42
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В Україні цього тижня запустять фонд із боротьби з COVID-19 – Шмигаль

2.3т
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В Україні цього тижня, тобто до 26 квітня, запустять фонд із боротьби з коронавірусом.

Рішення про це було ухвалене за засіданні Кабінету міністрів у середу, 22 квітня. У ньому визначили напрямки виділення грошей з фонду і механізм подачі заяв для виділення коштів.

Гроші на боротьбу з коронавірусом

Гроші на боротьбу з коронавірусом

"Це порядок використання коштів фонду обсягом 65 млрд гривень, який був ухвалений в державному бюджеті Україні (в так званому "Антикризовому бюджеті"). Це необхідний документ, щоб ми змогли почати використання фонду. Бюджет підписано. Вже цього тижня ми зможемо працювати і використовувати кошти з цього фонду", – сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

На що саме підуть гроші з цього фонду

Народний депутат від "Солідарності" Олексій Гончаренко, присутній на засіданні Кабміну, пояснив, на що витрачатимуть гроші фонду.

  • на здійснення заходів, що спрямовані на запобігання виникненню та поширенню коронавірусу та закупівлю необхідних товарів, робіт і послуг;

  • доплати до зарплати медикам та іншим працівникам, що зайняті в боротьбі з коронавірусом на період здійснення заходів;

  • надання грошової допомоги громадянам, зокрема людям похилого віку;

  • надання одноразової допомоги членам сімей медпрацівників, що загинули від коронавірусу;

  • надання трансферту Пенсійному фонду;

  • надання допомоги Фонду соціального страхування;

  • поповнення резервного фонду держбюджету;

  • відновлення видатків та кредитів за програмами, що були скорочені у зв'язку зі створенням фонду.

Також OBOZREVATEL повідомляв про інші рішення Кабміну:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Где деньги которые Украина получила на борьбу с коронавирусом от ООН и ЕС?
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Економіка Ринки та компанії

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