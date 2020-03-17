В Україні на період карантину для бізнесу скасували низку податків

В Україні на період карантину через коронавірус для бізнесу скасували частину податків, а також обмежили штрафи і перевірки.

Рішення про це міститься в законі №3220, який у вівторок, 17 березня, був ухвалений Верховною Радою. У Державній податковій службі роз'яснили, які зміни набули чинності.

Податки в Україні

Що змінилося з податками в Україні

На 3 місяці відкладається обов'язкове введення РРО для всіх категорій "спрощенців"

Звільняються від ЄСВ всі ФОПи і ті, хто займаються незалежною профдіяльністю за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року.

Обмежується застосування більшості штрафів за порушення податкового законодавства за період з 1 березня по 31 травня 2020 року (відповідальність за порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати зберігається).

Забороняються перевірки з 18 березня по 31 травня 2020 року.

Не нараховується і не сплачується в період з 1 березня року до 30 квітня 2020 року плата за землю.

До 1 липня 2020 продовжується термін подання річної декларації про майновий стан і доходи.

Встановлюється мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року, крім перевірок, що стосуються сум бюджетного відшкодування з ПДВ.

Що змінилось з податками в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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