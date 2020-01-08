В Україні можуть знизитися ціни на газ: Коболєв назвав умову

У "Нафтогазі" заявили, що на початку 2020 року в Україні можуть знизитися ціни на газ для населення.

Для цього спочатку повинні впасти ціни на європейському ринку газу. Про це сказав глава НАК Андрій Коболєв в інтерв'ю, яке опубліковано на Youtube-каналі компанії. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Підстави для зниження ціни є. Причина – у додаткових обсягах газу, які будуть надходити на європейський ринок. Весь ринок готувався до того, що транзит буде перервано. Були створені рекордні запаси газу. Зараз за умови продовження транзиту трейдери будуть їх продавати. Є певна ймовірність, що це може привести до зниження ціни газу на європейському ринку, а, відповідно, і в Україні, яка стала повноцінною частиною європейського ринку газу", – сказав Коболєв.

За його словами, коли саме можливо зниження, поки говорити рано, тому що в Європі поки післясвяткове затишшя. "Думаю, про це можна буде говорити в січні. Зараз трейдери не працюють, всі відпочивають", – пояснив голова "Нафтогазу".

Чи буде зниження цін для звичайних споживачів в Україні, якщо вони впадуть у Європі, за словами Коболєва, залежатиме вже від Кабміну.

Ціна на газ в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 січня 2020 року українцям ввели абонплату за газ. Платити доведеться за інфраструктуру.

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Таке рішення дозволить Україні зберегти транзит газу (а це близько 3% ВВП), а Росії – позбутися арбітражних позовів.

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