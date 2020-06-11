В Україні може подорожчати алкоголь: влада хоче посилити правила для виробників

Кабмін хоче запровадити попляшковий облік алкогольної продукції при її виробництві та продажу – щоб побороти підробку і контрабанду. Але впровадження системи може підвищити ціни на такі напої.

Тіньовий ринок такого "удару" може і не помітити. Про це заявила керівниця FMCG напрямку (товари повсякденного попиту) Європейської бізнес асоціації Христина Лініченко, йдеться в публікації UBR. За її словами, це буде ще один рівень захисту – на додаток до електронної акцизної марки.

Нові правила продажу алкоголю

Які будуть наслідки

За словами експертки, система контролю вимагатиме переобладнання виробництва. При цьому у імпортерів немає окремих виробничих ліній для України. Також у них немає можливості ставити окреме обладнання для маркування.

"У зв'язку з цим така ініціатива ставить під удар не тільки імпорт, але і надходження в бюджет від акцизного податку та інших платежів", – сказано в матеріалі.

Крім цього бізнесу доведеться встановити сканери для зчитування марок – щоб сканувати пляшки на кожному етапі аж до продажу. Ціна одного сканера становить близько $150-200.

Ще одне підвищення цін

Сайт повідомив, що паралельно в Україні просувають ідею збільшити втричі вартість акцизної марки, щоб зробити її якіснішою і щоб її було складніше підробити (зараз вартість марки становить 19 коп., пропонована вартість – понад 60 коп.). "Але як показує досвід, підробляють будь-які марки, кажуть експерти", – йдеться в матеріалі.

Представники бізнесу зробили висновок, що ця пропозиція збільшить витрати легального бізнесу, однак, навряд чи вдарить по тіньовому ринку, оскільки механізму боротьби з ним поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні хочуть запровадити електронну акцизну марку, за допомогою якої будуть боротися з продажем контрафактного алкоголю.

Бюджет України після початку боротьби з тіньовим ринком алкоголю в листопаді і грудні 2019 року одержав додатково близько 400 млн гривень акцизного податку.

Великий китайський виробник квадрокоптера DJI почне блокувати свої дрони, якщо вони не призначені для використання в певному регіоні. Нові правила стосуються і України.

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