В Україні можуть заборонити частину сигарет: кого стосується

В Україні пропонують заборонити сигарети з різними добавками, в тому числі і вітамінами і кофеїном. Крім того, влада збирається контролювати весь шлях сигаретної пачки від заводу до продавця. Таким чином сподіваються побороти контрабанду тютюнових виробів.

Про це йдеться проекті закону Міністерства охорони здоров'я "Про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40 / ЄС Європейського Парламенту (з охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну)", повідомляє UBR. Документ містить великий список нововведень.

Куріння тютюнових виробів буде включати в себе не тільки згоряння тютюну, а й нагрівання і тління. Тобто вживання iqos і glo - повноцінно прирівняють до всіх тютюнових виробів.

У сигаретах з'явиться обмеження за змістом різних речовин: забороняється перевищувати вміст нікотину - 1,0 мг, смол - 10 мг, монооксиду вуглецю - 10 мг (зараз показники вмісту нікотину та смоли в димі однієї сигарети не повинні перевищувати: нікотину 1,2 мг, смоли - 12 мг).

З'явиться обмеження за складом вмісту в картриджах для електронних сигарет. Нікотиновмісну рідину можна буде реалізовувати тільки в спеціальних заправних контейнерах, обсяг яких не перевищує 10 мл, а в одноразових е-сигаретах - не більше 2 мл.

Вміст нікотину в нікотиновмісної рідини не зможе перевищувати 20 мг / мл.

Забороняються добавки в тютюнові вироби і в вміст картриджів для е-сигарет: вітаміни, кофеїн (які асоціюються з енергійністю), добавки, які забарвлюють дим, полегшують вдихання диму або засвоєння нікотину.

Забороняється продаж електронних сигарет особам молодше 18 років.

Забороняється реклама електронних сигарет і заправних контейнерів.

Виробників та імпортерів електронних сигарет і заправних контейнерів зобов'яжуть щорічно надавати центральному органу виконавчої влади інформацію про обсяги продажів, ТМ, вид товару, спосіб продажу, структурі по перевагах споживачів.

Вводиться звітність про інгредієнти і викидах тютюнових виробів за кожною ТМ і типу.

Медичне попередження для сигарет, тютюну для самокруток і тютюну для кальяну повинні покривати не менше 50% від поверхні пачки, на якому вони надруковані.

Попереджувальний напис повинна бути не менше 4,4 см у висоту і 5,2 см в ширину.

В електронних сигаретах повинні будуть прописати склад, попередження, що вживання нікотину викликає звикання і що вживання некурящим не рекомендується.

якого входить тютюн.

Як раніше писав OBOZREVATEL австралійські і індійські фахівці з'ясували, що системи нагрівання тютюну без горіння також токсичні для легких, як і звичайні сигарети.

Відзначимо, в більшості країні ЄС пачка сигарет коштує в 5 євро (близько 150 грн), а в Україні – близько 35 грн. Головна причина такої різниці – податкове навантаження. Цього року вона становить 1011,35 грн на 1000 сигарет. Тобто приблизно 20 грн на кожну пачку. Це на 4,7 грн більше, ніж у минулому році.

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