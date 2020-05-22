В Україні можуть заборонити частину сигарет: деталі нового законопроєкту

В Україні можуть заборонити сигарети з ароматизаторами і різними смаками, а тютюнові вироби продавати тільки клієнтам у віці від 21 року.

Відповідні нововведення передбачені законопроєктом №2813, який може стати законом вже в 2020-му, говориться в матеріалі OBOZREVATEL. Крім того, змінять і вигляд упаковки: на них розмістять фотографії запалених зубів, уражених органів тощо. Наприклад, ось такі пачки сигарет можна побачити в ЄС:

Пачка сигарет в ЄС Рен-ТВ

"Такі обмеження набудуть чинності 2020 року в ЄС. Я аналізував відповідний законопроєкт для одного з клієнтів. Можу сказати, що у нас безліч нововведень можуть стати навіть жорсткішими, ніж у більшості європейських країн. Наприклад, законодавець в Україні хоче дозволити продавати сигарети тим, хто досяг 21 року, тоді як у багатьох європейських країнах це 18 років", – розповідає OBOZREVATEL юрист Олександр Плахотник.

Документ також зачепить і рекламний ринок: рекламувати тютюнову продукцію в інтернеті заборонять, а в супермаркетах не використовуватимуть банери, підвіски. Завдання: зробити куріння максимально непривабливим, а саму продукцію – відразливою.

"Сьогодні критичною є проблема поширеності куріння серед дітей та молоді. Згідно з Глобальним опитуванням молоді щодо вживання тютюну (GYTS) 2017, в Україні 18,4% дітей 13-15 років є споживачами електронних сигарет (22,6% юнаків і 14% дівчат) , а коли-небудь пробували курити електронні сигарети 40% дітей цієї вікової групи. Крім того, 14,9% дітей 13-15 років (17,8% юнаків і 12,1% дівчат) є споживачами тютюну", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Мовляв, якщо затятих курців страшними картинками на пачках не злякати, то обмеження за віком і зображення уражених органів цілком може відвернути бажання спробувати сигарети в молоді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-глава МОЗ Уляна Супрун розповіла, як кинути курити і назавжди позбутися від шкідливої звички.