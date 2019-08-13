Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економіки Всі статті автора

В Україні можуть відкрити казино: автомати вже працюють всюди, а гроші виводять в офшори

1.3т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський вкотре здивував українців несподіваною заявою.

Цього разу глава держави запропонував легалізувати азартний бізнес. Цю ідею обговорюють вже багато років. Як засвідчила практика, 10-річна повна заборона призвела до того, що ринок сховався у тіні, а всі заробітки виводять в офшори.

OBOZREVATEL з'ясував, як в Україні можуть легалізувати гральний бізнес і до чого це призведе.

Головне:

  • азартні ігри заборонені в Україні лише де-юре, насправді ігрові зали працюють майже у кожному районі будь-якого міста;

  • прибуток переводять в офшорні компанії, а оформлені вони на іноземців;

  • азартні ігри "кришують" високопоставлені політики і чиновники;

  • нова влада пропонує легалізувати казино при великих готелях у туристичних регіонах країни;

  • щоб легалізувати азартні ігри, доведеться навести лад у чинній системі: покарати всіх порушників і ввести чіткі правила роботи, виключивши можливість працювати без ліцензії та по всій країні.

Що пропонує Зеленський

"Ми легалізували азартні ігри, а саме казино у п'ятизіркових готелях", – заявив президент Володимир Зеленський в Анкарі. У своєму виступі глава держави не уточнив, де саме працюватимуть казино, але сказав, що це дозволить розвивати туризм у південних курортах країни.

Гральний бізнес в Україні заборонили у 2009-му (за прем'єрства Юлії Тимошенко). Якщо у більшості європейських країнах ринок жорстко регулюють – створюють спеціальні зони, де дозволено грати, приваблюють туристів чи навіть дозволяють грати тільки іноземцям (як у Монако, наприклад), українські чиновники одним рішенням заборонили відразу все. За інформацією OBOZREVATEL, Тимошенко ухвалила таке рішення, щоб догодити Росії. Тоді йшли важкі газові переговори з президентом РФ Володимиром Путіним (на той час очолював російський уряд) і повна відмова від грального бізнесу стала однією з умов. Росії це було вигідно, бо вони також заборонили гральний бізнес і не хотіли, щоб їхні любителі азарту приїздили в Україну і витрачали тут свої гроші.

"Ми легалізували азартні ігри, а саме казино у п'ятизіркових готелях", – заявив президент Володимир Зеленський.

Розмови про те, щоб повернути казино, велися і раніше. Головне питання – на яких умовах видавати ліцензії. Якщо, наприклад, ввести мінімальну ставку в казино і дати можливість відкривати такі заклади тільки при великих готелях, можна обмежити потрапляння в них українців, які залишають у подібних закладах "останнє".

В Україні можуть відкрити казино: автомати вже працюють всюди, а гроші виводять в офшори

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко вважає: українська економіка втрачає близько $1 млрд щороку за рахунок заборони грального бізнесу. Так, до 2009-го в країні працювало понад 10 тис. закладів, а сфера надавала близько 200 тис. робочих місць. Наприклад, при зарплаті у 10 тис. грн тільки з фонду оплати праці щороку б платили 9,9 млрд грн до бюджетів різних рівнів і Пенсійного фонду.

"Це і ліцензування, і податки, і робочі місця зайнятих у цьому бізнесі українців, і навіть штрафні санкції за порушення ліцензування", – пояснює експерт. Як приклад Мазуренко згадує Грузію. Там оборот виріс за 11 років майже у 135 разів, а турист в середньому витрачає $ 350/день у Грузії. В Україні ця цифра втричі нижча.

При цьому ексглава Держкомпідприємництва, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський оцінює податкове поле мінімум у 10 млрд. Він також виступає за легалізацію казино з певними обмеженнями:

  • дозволити відкривати казино у п'ятизіркових готелях по всій країні і у чотирьох і п'ятизіркових – у південних курортних містах України;

  • впускати у гральні заклади тільки за паспортами і лише тих, хто старше 21 року;

  • встановити високі ціни на ліцензії (суми мають бути шестизначними);

  • жорстко карати за відкриття казино з порушеннями умов ліцензій або без дозволу (аж до кримінальної відповідальності);

  • контролювати прозору роботу казино зі сплатою всіх податків:

  • також легалізувати беттинг (ставки на певні події) і створити для них умови роботи.

Зібрані кошти можна спрямовувати на розвиток спортивної інфраструктури, освітні програми для молоді, фізкультуру. Таким шляхом пішли багато країн. Так, у Франції, Німеччині та Італії на податки від казино будують театри і установи культури, в США, Канаді та Нідерландах кошти спрямовуються на фінансування спортивних змагань.

Володимир Зеленський впевнений: це також розвиватиме туристичну галузь. А кандидат юридичних наук, фінансист Василь Горбаль додає – проблема не тільки у відсутності казино. Щоб конкурувати з Туреччиною, вважає експерт, ігрові автомати не потрібні – необхідно розвивати туристичну інфраструктуру. "Якщо ми говоримо про тему розвитку Одеси, Херсона, півдня, п'ятизіркових готелів там не так багато і треба думати над іншими речами, які б покращили конкурентоспроможність наших регіонів у порівнянні з Туреччиною. Поки ми Туреччині у туристичній галузі сильно програємо, але цьому є багато інших причин. Більшість туристів вибирає Туреччину як місце відпочинку не через бажання пограти в автомати", – заявив фінансист.

Казино в Україні

Казино в Україні

Pixabay

Кабмін ще у 2014-му пропонував навести лад в азартних іграх. Навіть зареєстрували відповідний законопроект. Тоді заявляли: тіньовий обсяг досяг 60% і значна частина коштів виводиться в офшори (де зареєстровані їхні засновники). Наприклад, в Українській національній лотереї кінцевий власник британець Фогго Майкл Джон, а офіс засновника – у Китаї. "М.С.Л" на 99% належить офшору VOLOT LIMITED.

Фактично сірий ринок грального бізнесу прикривають окремі чиновники і політики, а отримані гроші виводять в офшори. Держава не отримує ні копійки, не контролює сферу.

Новини
Зеленський задумав легалізувати казино: фінансист назвав ризики

До речі, самі ж українці, згідно з проведеним OBOZREVATEL опитуванням, виступають "за" легалізацію. У нерепрезентативному голосуванні 40% підтримали варіант "це піде на користь економіці". 23% вважають, що зараз це питання неактуальне, стільки ж українців виступили категорично проти нововведення. 14% разом із азартними іграми виступають відразу і за легалізацію проституції.

Заборона є – заборони немає

Найнебезпечніші ігрові автомати, розповідає експерт грального бізнесу Роксолана. Вона кілька років пропрацювала в одній з великих компаній, яка, незважаючи на заборони, продовжує заробляти на азартних українцях. "Є 24 схеми, які дозволяють контролювати поведінку гравця, залучати його у гру. Є дві проблеми в ігрових автоматах. Перша – доступність. Ставки можна робити, починаючи з дуже маленьких сум. Друга проблема – ніхто не контролює розмір виграшного фонду. Залежно від категорії автоматів, він повинен становити близько 80% обороту. У нас же може бути і 30%", – розповідає експерт.

Національна лотерея

Національна лотерея

НПУ

Новини
Новости из Испании: Hard Rock построит казино

Заборона азартних ігор в Україні діє вже близько 10 років. Але ігрові автомати можна зустріти практично в будь-якому спальному районі великого міста. Такі заклади легко розпізнати: заклеєні вікна, яскрава вивіска, охорона на вході. Роксолана розповідає – заробляють від гральних закладів усі зацікавлені. "Кришують" бізнес частіше на найвищому рівні. Податок, який міг би потрапити до бюджету країни, розходиться по кишенях чиновників. В результаті на ігрові автомати і дрібні казино у спальних районах закривають очі всі, а держава робить вигляд, що азартних ігор в Україні немає.

Михайло Бродський упевнений: в закладах, які проводять лотереї та які відкрилися по всій країні, також треба ввести чіткі правила роботи. Щонайменше впускати в них за паспортами тільки тих, хто старше 21 років.

Казино в Україні

Казино в Україні

НПУ

Для прикладу, як раніше писав OBOZREVATEL, свої інтереси у гральному бізнесі є у поки ще чинного нардепа Сергія Пашинського. За нашою інформацією, він за долю допоміг "М.С.Л" вийти з "чорного списку" РНБО. Санкції зняли, а свою частку з багатомільярдного обороту почав отримувати ще один політик.

Дивіться відео за темою:

Але навіть якби усі дрібні гральні зали в Україні закрили, щоб випробувати долю достатньо всього лише зайти в інтернет. Зробити ставку в онлайн-казино легше, ніж заплатити за комуналку. Частина з них маскуються під беттинг (ставки на певні події), які також у "тіні". Хоча за фактом на сайті, де нібито роблять "ставки на спорт", також можна зіграти в онлайн-рулетку.

Боротьба з ігровими автоматами в Україні стала окремим бізнесом. Про це читайте в наступних публікаціях OBOZREVATEL. Захищають гральний бізнес не тільки високопоставлені покровителі, але і бойові молодчики. Наприклад, буквально кілька днів тому у Дніпропетровській поліції повідомили про масове побиття. Семеро активістів вирішили влаштувати рейд по незаконних гральних залах. Але коли вони почали "розбиратися" із гральним закладом, на місце приїхали 15 хлопців у балаклавах і побили їх. Активістів відвезли на шести "швидких".

Роксолана розповідає: у кожного грального залу є своя група реагування. Про рейди поліції попереджають заздалегідь, цього дня вони просто зачиняються на пару годин. Якщо приходять агресивні гравці, "активісти" – завжди є номер телефону, за яким можна викликати "захисників".

А поки держава закриває очі на гральний бізнес, на ньому продовжують заробляти корупціонери і сірі підприємці. Щоб навести лад, необхідно не тільки ввести жорсткий контроль і відповідальність за порушення закону, а й визначитися з умовами роботи.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Податки в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Податки в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
податки
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
2
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Serov Oleg
Serov Oleg
учитывая неистребимую тягу украинцев к халяве,клоун идет им навстречу...ну,а то,что некоторые останутся без шаровар,то мелкие издержки...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
государство, хочешь победить игорную мафию? возглавь ее!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...