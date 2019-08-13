В Україні можуть відкрити казино: автомати вже працюють всюди, а гроші виводять в офшори

Президент Володимир Зеленський вкотре здивував українців несподіваною заявою.

Цього разу глава держави запропонував легалізувати азартний бізнес. Цю ідею обговорюють вже багато років. Як засвідчила практика, 10-річна повна заборона призвела до того, що ринок сховався у тіні, а всі заробітки виводять в офшори.

OBOZREVATEL з'ясував, як в Україні можуть легалізувати гральний бізнес і до чого це призведе.

Головне:

азартні ігри заборонені в Україні лише де-юре, насправді ігрові зали працюють майже у кожному районі будь-якого міста;

прибуток переводять в офшорні компанії, а оформлені вони на іноземців;

азартні ігри "кришують" високопоставлені політики і чиновники;

нова влада пропонує легалізувати казино при великих готелях у туристичних регіонах країни;

щоб легалізувати азартні ігри, доведеться навести лад у чинній системі: покарати всіх порушників і ввести чіткі правила роботи, виключивши можливість працювати без ліцензії та по всій країні.

Що пропонує Зеленський

"Ми легалізували азартні ігри, а саме казино у п'ятизіркових готелях", – заявив президент Володимир Зеленський в Анкарі. У своєму виступі глава держави не уточнив, де саме працюватимуть казино, але сказав, що це дозволить розвивати туризм у південних курортах країни.

Гральний бізнес в Україні заборонили у 2009-му (за прем'єрства Юлії Тимошенко). Якщо у більшості європейських країнах ринок жорстко регулюють – створюють спеціальні зони, де дозволено грати, приваблюють туристів чи навіть дозволяють грати тільки іноземцям (як у Монако, наприклад), українські чиновники одним рішенням заборонили відразу все. За інформацією OBOZREVATEL, Тимошенко ухвалила таке рішення, щоб догодити Росії. Тоді йшли важкі газові переговори з президентом РФ Володимиром Путіним (на той час очолював російський уряд) і повна відмова від грального бізнесу стала однією з умов. Росії це було вигідно, бо вони також заборонили гральний бізнес і не хотіли, щоб їхні любителі азарту приїздили в Україну і витрачали тут свої гроші.

"Ми легалізували азартні ігри, а саме казино у п'ятизіркових готелях", – заявив президент Володимир Зеленський.

Розмови про те, щоб повернути казино, велися і раніше. Головне питання – на яких умовах видавати ліцензії. Якщо, наприклад, ввести мінімальну ставку в казино і дати можливість відкривати такі заклади тільки при великих готелях, можна обмежити потрапляння в них українців, які залишають у подібних закладах "останнє".

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко вважає: українська економіка втрачає близько $1 млрд щороку за рахунок заборони грального бізнесу. Так, до 2009-го в країні працювало понад 10 тис. закладів, а сфера надавала близько 200 тис. робочих місць. Наприклад, при зарплаті у 10 тис. грн тільки з фонду оплати праці щороку б платили 9,9 млрд грн до бюджетів різних рівнів і Пенсійного фонду.

"Це і ліцензування, і податки, і робочі місця зайнятих у цьому бізнесі українців, і навіть штрафні санкції за порушення ліцензування", – пояснює експерт. Як приклад Мазуренко згадує Грузію. Там оборот виріс за 11 років майже у 135 разів, а турист в середньому витрачає $ 350/день у Грузії. В Україні ця цифра втричі нижча.

При цьому ексглава Держкомпідприємництва, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський оцінює податкове поле мінімум у 10 млрд. Він також виступає за легалізацію казино з певними обмеженнями:

дозволити відкривати казино у п'ятизіркових готелях по всій країні і у чотирьох і п'ятизіркових – у південних курортних містах України;

впускати у гральні заклади тільки за паспортами і лише тих, хто старше 21 року;

встановити високі ціни на ліцензії (суми мають бути шестизначними);

жорстко карати за відкриття казино з порушеннями умов ліцензій або без дозволу (аж до кримінальної відповідальності);

контролювати прозору роботу казино зі сплатою всіх податків:

також легалізувати беттинг (ставки на певні події) і створити для них умови роботи.

Зібрані кошти можна спрямовувати на розвиток спортивної інфраструктури, освітні програми для молоді, фізкультуру. Таким шляхом пішли багато країн. Так, у Франції, Німеччині та Італії на податки від казино будують театри і установи культури, в США, Канаді та Нідерландах кошти спрямовуються на фінансування спортивних змагань.

Володимир Зеленський впевнений: це також розвиватиме туристичну галузь. А кандидат юридичних наук, фінансист Василь Горбаль додає – проблема не тільки у відсутності казино. Щоб конкурувати з Туреччиною, вважає експерт, ігрові автомати не потрібні – необхідно розвивати туристичну інфраструктуру. "Якщо ми говоримо про тему розвитку Одеси, Херсона, півдня, п'ятизіркових готелів там не так багато і треба думати над іншими речами, які б покращили конкурентоспроможність наших регіонів у порівнянні з Туреччиною. Поки ми Туреччині у туристичній галузі сильно програємо, але цьому є багато інших причин. Більшість туристів вибирає Туреччину як місце відпочинку не через бажання пограти в автомати", – заявив фінансист.

Казино в Україні Pixabay

Кабмін ще у 2014-му пропонував навести лад в азартних іграх. Навіть зареєстрували відповідний законопроект. Тоді заявляли: тіньовий обсяг досяг 60% і значна частина коштів виводиться в офшори (де зареєстровані їхні засновники). Наприклад, в Українській національній лотереї кінцевий власник британець Фогго Майкл Джон, а офіс засновника – у Китаї. "М.С.Л" на 99% належить офшору VOLOT LIMITED.

Фактично сірий ринок грального бізнесу прикривають окремі чиновники і політики, а отримані гроші виводять в офшори. Держава не отримує ні копійки, не контролює сферу.

До речі, самі ж українці, згідно з проведеним OBOZREVATEL опитуванням, виступають "за" легалізацію. У нерепрезентативному голосуванні 40% підтримали варіант "це піде на користь економіці". 23% вважають, що зараз це питання неактуальне, стільки ж українців виступили категорично проти нововведення. 14% разом із азартними іграми виступають відразу і за легалізацію проституції.

Заборона є – заборони немає

Найнебезпечніші ігрові автомати, розповідає експерт грального бізнесу Роксолана. Вона кілька років пропрацювала в одній з великих компаній, яка, незважаючи на заборони, продовжує заробляти на азартних українцях. "Є 24 схеми, які дозволяють контролювати поведінку гравця, залучати його у гру. Є дві проблеми в ігрових автоматах. Перша – доступність. Ставки можна робити, починаючи з дуже маленьких сум. Друга проблема – ніхто не контролює розмір виграшного фонду. Залежно від категорії автоматів, він повинен становити близько 80% обороту. У нас же може бути і 30%", – розповідає експерт.

Національна лотерея НПУ

Заборона азартних ігор в Україні діє вже близько 10 років. Але ігрові автомати можна зустріти практично в будь-якому спальному районі великого міста. Такі заклади легко розпізнати: заклеєні вікна, яскрава вивіска, охорона на вході. Роксолана розповідає – заробляють від гральних закладів усі зацікавлені. "Кришують" бізнес частіше на найвищому рівні. Податок, який міг би потрапити до бюджету країни, розходиться по кишенях чиновників. В результаті на ігрові автомати і дрібні казино у спальних районах закривають очі всі, а держава робить вигляд, що азартних ігор в Україні немає.

Михайло Бродський упевнений: в закладах, які проводять лотереї та які відкрилися по всій країні, також треба ввести чіткі правила роботи. Щонайменше впускати в них за паспортами тільки тих, хто старше 21 років.

Казино в Україні НПУ

Для прикладу, як раніше писав OBOZREVATEL, свої інтереси у гральному бізнесі є у поки ще чинного нардепа Сергія Пашинського. За нашою інформацією, він за долю допоміг "М.С.Л" вийти з "чорного списку" РНБО. Санкції зняли, а свою частку з багатомільярдного обороту почав отримувати ще один політик.

Дивіться відео за темою:

Але навіть якби усі дрібні гральні зали в Україні закрили, щоб випробувати долю достатньо всього лише зайти в інтернет. Зробити ставку в онлайн-казино легше, ніж заплатити за комуналку. Частина з них маскуються під беттинг (ставки на певні події), які також у "тіні". Хоча за фактом на сайті, де нібито роблять "ставки на спорт", також можна зіграти в онлайн-рулетку.

Боротьба з ігровими автоматами в Україні стала окремим бізнесом. Про це читайте в наступних публікаціях OBOZREVATEL. Захищають гральний бізнес не тільки високопоставлені покровителі, але і бойові молодчики. Наприклад, буквально кілька днів тому у Дніпропетровській поліції повідомили про масове побиття. Семеро активістів вирішили влаштувати рейд по незаконних гральних залах. Але коли вони почали "розбиратися" із гральним закладом, на місце приїхали 15 хлопців у балаклавах і побили їх. Активістів відвезли на шести "швидких".

Роксолана розповідає: у кожного грального залу є своя група реагування. Про рейди поліції попереджають заздалегідь, цього дня вони просто зачиняються на пару годин. Якщо приходять агресивні гравці, "активісти" – завжди є номер телефону, за яким можна викликати "захисників".

А поки держава закриває очі на гральний бізнес, на ньому продовжують заробляти корупціонери і сірі підприємці. Щоб навести лад, необхідно не тільки ввести жорсткий контроль і відповідальність за порушення закону, а й визначитися з умовами роботи.

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