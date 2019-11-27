В Україні можуть різко злетіти ціни на газ: у Міненерго порахували тариф

В Україні ринкова вартість газу, якщо Росія не підпише з "Нафтогазом" новий транзитний контракт, може злетіти із приблизно 7 до 12 грн за кубометр (ціна відрізняється, залежно від регіону).

Про це йдеться в опублікованому Міненерго аналізі регуляторного впливу постанови, якою Кабмін ввів фіксовану ціну на опалювальний сезон. Так, у випадку відсутності транзиту з 1 січня 2020 року ціни на природний газ можуть підскочити до 10 751 грн за тис куб. м без ПДВ і тарифів на транспортування і розподіл. У сумі ж українці в платіжках можуть побачити вартість кубометра в розмірі більш ніж 12 грн.

Кабінет міністрів змінить ціну на газ для населення на опалювальний період (до 1 травня)

"При наявних обставин, у період опалювального сезону 2019/2020 деякі виробники теплової енергії можуть бути позбавлені необхідного ресурсу природного газу. Це може створити загрози для стабільного проходження опалювального сезону та виникнення соціальної напруженості у суспільстві", – йдеться у документі.

При цьому у відомстві озвучили такі загрози:

різке підвищення ціни природного газу може призвести до зростання боргів за комуналку;

більше грошей доведеться витратити на субсидії.

Щоб уникнути можливого стрибка, Кабмін вирішив дозволити "Нафтогазу" продавати блакитне паливо за однією ціною на весь перший квартал (з січня по березень) 2020-го. Ця ціна буде на 7% нижчою, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто менше 8 грн за куб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

Наступний раунд переговорів про транзит газу між Україною, ЄС і Росією відбудеться у п'ятницю, 29 листопада. Їх можуть провести як при очній зустрічі, так і за допомогою відеозв'язку.

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