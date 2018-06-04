В Україні можна заробляти по 100 тисяч гривень: перелік спеціальностей

У українців є можливість не виїжджаючи з країни заробляти до 100 тисяч гривень на місяць.

"Найбільш високооплачувані спеціальності в Україні - це програмісти, так як вони прив'язані до валюти, і керівники різних рівнів, які роками заробляють свою репутацію", - зазначила в коментарі OBOZREVATEL контент-експерт Rabota.ua Тетяна Пашкіна.

"Максимальні зарплати, які нашим громадянам пропонують українські роботодавці - це сто тисяч гривень на місяць. На сьогоднішній день у нас є 26 вакансій із зарплатою від ста тисяч гривень. Є вакансія розробника з зарплатою від ста тисяч гривень. Також є вакансії для продавця програмного забезпечення , фінансового директора, але переважно це програмісти", - заявила експерт.

"Якщо говорити про зарплату в 50 тисяч гривень, то туди вже увійдуть виробничники", - заявила експерт, зазначивши при цьому, що середня зарплата в Україні все-таки коливається в межах 8-10 тис грн.

"Що стосується найбільш популярних спеціальностей за якими зараз є максимальна кількість вакансій, то це 6 професійних сфер: продаж, торгівля, виробництво, адміністративний персонал, IT та студенти. У різні роки і в різних містах цей список змінюється, але по Україні в цілому у нас на першому місці виробничі вакансії, потім йдуть продаж і торгівля. Середня зарплата по Україні на яку йде переважна маса населення коливається від 8 до 10 тис. грн. В обласних центрах це в середньому 8-9 тис. грн. Якщо говорити про великі міста, то найбагатше місто - це Київ, де середня зарплата 11,4 тис. грн. В Одесі середня зарплата 10,7 тис. грн, у Львові - 10,2 тис. грн, в Харкові - 9 тис. грн, в Дніпрі - 8,8 тис. грн", - зазначила експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив про намір уряду розглянути підвищення мінімальної заробітної плати до 4200 гривень .

Станом на 1 червня в Україні середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій за підсумками квітня склала 8480 грн, що в 2,3 рази вище рівня мінімальної зарплати (3723 грн). У порівнянні з квітнем 2017 року зарплата українців виросла на 27,3%.