В Україні митниця запустила довгоочікувану функцію: вона "зламалася" через кілька хвилин

Державна митна служба в тестовому режимі запустила калькулятор, який розраховує митну вартість і платежі за митне оформлення автомобілів.

Про це повідомив глава відомства Максим Нефьодов у Facebook. "Виклали в тестовий доступ калькулятор орієнтовної митної вартості та платежів під час оформлення авто. Сервіс підтягує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного автомобіля за 2018-2019 роки на основі реальної інформації мільйона машин більш ніж 2300 моделей. Це робоча база тих транспортних засобів, що були оформлені на митниці: її почистили вручну від помилок і одруківок, тому цей процес і зайняв на 1,5 місяці довше очікуваного", – написав він.

Щоправда, буквально за кілька хвилин сайт, розташований за адресою calc.customs.gov.ua, "ліг".

Сайт із оцінки вартості розмитнення авто не завантажується calc.customs.gov.ua

Деяким користувачам вдалося завантажити головну сторінку сервісу. Але й вони стверджують, що калькулятор не працює як слід.

Користувачі скаржаться на помилки calc.customs.gov.ua

Журналісту OBOZREVATEL через кілька спроб вдалося завантажити сторінку, але потім знову трапився збій.

Який вигляд має калькулятор вартості розмитнення calc.customs.gov.ua

Митниця показала калькулятор вартості розмитнення авто

Як повідомляв OBOZREVATEL, власники "євроблях" з січня до кінця жовтня 2019 року заплатили до бюджету України 7,1 млрд гривень. А з початку розмитнення – майже 8 млрд гривень.

Бюджет України від розмитнення автівок із іноземними реєстраціями отримав у усемеро більше грошей, ніж планувалося спочатку.

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