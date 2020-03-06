В Україні ліквідують ДАБІ: Зеленський дав жорсткі терміни

Державну архітектурно-будівельну інспекцію в Україні ліквідують протягом двох тижнів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу в Полтавській області у четвер, 5 березня, передає УНІАН.

"Я думаю, що протягом максимум двох тижнів буде ліквідація ДАБІ. Буде створено орган паралельний, а не просто ліквідують. Ви ж знаєте, що ДАБІ – це один з найбільш корумпованих органів", – сказав Зеленський.

При цьому експерт з питань земельного законодавства Георгій Могильний раніше заявив, що постанова Кабміну, мета якого – прибрати корупцію в будівельній галузі, може взагалі залишити цю сферу без будь-якого контролю і дозволити в рамках закону вести незаконне по своїй суті будівництво.

Корупція в будівництві

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині лютого тоді ще віце-прем'єр-міністр - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль заявив, що Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) в нинішньому вигляді повинна бути ліквідована.

Кабмін збирається побороти корупцію в будівельній галузі. Якщо буде потрібно, для цього ліквідують державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ). В уряді вважають, що ця сфера бізнесу може рости і приносити Україні до 6% ВВП. У 2019 галузь створила 2,5% ВВП України.

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