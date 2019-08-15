В Україні легалізують казино: як і де працюватиме

Президент Володимир Зеленський вкотре здивував українців несподіваною заявою.

Цього разу глава держави запропонував легалізувати азартний бізнес. Цю ідею обговорюють вже багато років, але остаточне рішення досі не ухвалили.

OBOZREVATEL з'ясував, як в Україні можуть легалізувати гральний бізнес і до чого це призведе.

Головне:

нова влада пропонує легалізувати казино при великих готелях у туристичних регіонах країни;

щоб легалізувати азартні ігри, доведеться навести лад у чинній системі: покарати порушників і ввести чіткі правила роботи, виключивши можливість працювати без ліцензії;

легалізація казино дозволить збільшити бюджетні надходження і привабить туристів.

Що пропонує Зеленський

"Ми легалізували азартні ігри, а саме казино у п'ятизіркових готелях", – заявив президент Володимир Зеленський в Анкарі. У своєму виступі глава держави не уточнив, де саме працюватимуть казино, але сказав, що це дозволить розвивати туризм у південних курортах країни.

Гральний бізнес в Україні заборонили у 2009-му (за прем'єрства Юлії Тимошенко). Якщо у більшості європейських країн ринок жорстко регулюють – створюють спеціальні зони, де дозволено грати, приваблюють туристів чи навіть дозволяють грати тільки іноземцям (як у Монако, наприклад), українські чиновники одним рішенням заборонили відразу все. За інформацією OBOZREVATEL, Тимошенко ухвалила таке рішення на догоду Росії. Тоді тривали важкі газові переговори з президентом РФ Володимиром Путіним (на той час очолював російський уряд) і повна відмова від грального бізнесу стала однією з умов. Росії це було вигідно, бо вони також заборонили гральний бізнес і не хотіли, щоб їхні любителі азарту приїздили в Україну і витрачали тут свої гроші.

"Ми легалізували азартні ігри, а саме казино у п'ятизіркових готелях", – заявив президент Володимир Зеленський.

Розмови про те, щоб повернути казино, велися і раніше. Головне питання – на яких умовах видавати ліцензії. Якщо, наприклад, ввести мінімальну ставку в казино і дати можливість відкривати такі заклади тільки при великих готелях, можна обмежити потрапляння до них українців, які залишають у подібних закладах "останнє".

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко вважає: українська економіка втрачає близько $1 млрд щороку за рахунок заборони грального бізнесу. Так, до 2009-го в країні працювало понад 10 тис. закладів, а сфера надавала близько 200 тис. робочих місць. Наприклад, при зарплаті у 10 тис. грн тільки з фонду оплати праці щороку б платили 9,9 млрд грн до бюджетів різних рівнів і Пенсійного фонду.

"Це і ліцензування, і податки, і робочі місця зайнятих у цьому бізнесі українців, і навіть штрафні санкції за порушення ліцензування", – пояснює експерт. Як приклад Мазуренко згадує Грузію. Там оборот виріс за 11 років майже у 135 разів, а турист в середньому витрачає $ 350/день у Грузії. В Україні ця цифра втричі нижча.

При цьому ексглава Держкомпідприємництва, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський оцінює податкове поле мінімум у 10 млрд. Він також виступає за легалізацію казино з певними обмеженнями:

дозволити відкривати казино у п'ятизіркових готелях по всій країні і у чотирьох і п'ятизіркових – у південних курортних містах України;

впускати у гральні заклади тільки за паспортами і лише тих, хто старше 21 року;

встановити високі ціни на ліцензії (суми мають бути шестизначними);

жорстко карати за відкриття казино з порушеннями умов ліцензій або без дозволу (аж до кримінальної відповідальності);

контролювати прозору роботу казино зі сплатою всіх податків:

також легалізувати беттинг (ставки на певні події) і створити для них умови роботи.

Зібрані кошти можна спрямовувати на розвиток спортивної інфраструктури, освітні програми для молоді, фізкультуру. Таким шляхом пішли багато країн. Так, у Франції, Німеччині та Італії на податки від казино будують театри і установи культури, в США, Канаді та Нідерландах кошти спрямовуються на фінансування спортивних змагань.

Володимир Зеленський впевнений: це також розвиватиме туристичну галузь. А кандидат юридичних наук, фінансист Василь Горбаль додає – проблема не тільки у відсутності казино. Щоб конкурувати з Туреччиною, вважає експерт, ігрові автомати не потрібні – необхідно розвивати туристичну інфраструктуру. "Якщо ми говоримо про тему розвитку Одеси, Херсона, півдня, п'ятизіркових готелів там не так багато і треба думати про інші речі, які б покращили конкурентоспроможність наших регіонів у порівнянні з Туреччиною. Поки ми Туреччині у туристичній галузі сильно програємо, але цьому є багато інших причин. Більшість туристів вибирає Туреччину як місце відпочинку не через бажання пограти в автомати", – заявив фінансист.

Казино в Україні Pixabay

Кабмін ще у 2014-му пропонував навести лад в азартних іграх. Навіть зареєстрували відповідний законопроект.

До речі, самі ж українці, згідно з проведеним OBOZREVATEL опитуванням, виступають "за" легалізацію. У нерепрезентативному голосуванні 40% підтримали варіант "це піде на користь економіці". 23% вважають, що зараз це питання неактуальне, стільки ж українців виступили категорично проти нововведення. 14% разом із азартними іграми виступають відразу і за легалізацію проституції.

Національна лотерея НПУ

Михайло Бродський упевнений: в закладах, які проводять лотереї та які відкрилися по всій країні, також треба ввести чіткі правила роботи. Щонайменше впускати в них за паспортами тільки тих, хто старше 21 років.

Казино в Україні НПУ

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Варто зазначити, що зробити ставку в онлайн-казино легше, ніж заплатити за комуналку. Частина з них маскується під беттинг (ставки на певні події), які також у "тіні". Хоча за фактом на сайті, де нібито роблять "ставки на спорт", також можна зіграти в онлайн-рулетку.

Щоб навести лад, необхідно не тільки ввести жорсткий контроль і відповідальність за порушення закону, а й визначитися з умовами роботи. А доти процвітатиме тіньовий ринок, від якого бюджет не отримує ні копійки.

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