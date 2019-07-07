Курс долара різко впаде: що треба знати українцям

В Україні курс долара до 13 липня може опуститися до позначки в 25,6 грн/$. Вартість валюти поступово знижується і середина липня може стати періодом максимального зміцнення гривні.

OBOZREVATEL розібрався, чому в Україні дешевшає долар і чого чекати від валютного ринку в найближчий тиждень.

Рекордний курс в Україні

Курс долара 5 липня подешевшав до 25,87 грн/$, останній раз американська валюта опускалася нижче зазначеної відмітки ще в серпні 2018-го. Рекорд за півтора року вдалося побити за рахунок цілого ряду факторів. Так, з 1 січня 2019 року гривня зміцнилася на 1,8 грн/$. При цьому на готівковому ринку долар продається за 25,83 грн/$.

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб впевнений, що за найближчий тиждень долар подешевшає, впевнено здолавши психологічну позначку. "На найближчий тиждень ми очікуємо зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,6/25,9 грн", – прогнозує експерт.

Курс долара в Україні оглядач

Як зазначає Іосуб, з 21 червня по 2 липня долар на міжбанку торгувався в гранично вузькому діапазоні 26,1-26,2 грн при всіх ознаках перевищення пропозиції валюти над попитом на неї. "Очевидно, що весь надлишок пропозиції викуповував НБУ, що й не дозволяло долару падати. Уже в середу, 3 липня Нацбанк трохи послабив свою хватку, і долар відразу "пірнув" нижче 26 грн. Якщо НБУ не наростить масштаби покупки валюти на ринку, у гривні є всі шанси продовжити зміцнення", – пояснює експерт.

З таким прогнозам погоджується фінансовий аналітик Єгор Комов. Він вважає, що вартість валюти буде коливатися біля позначки в 25,9-26,1 грн/$. При цьому, за словами Комова, найбільш вірогідний сценарій значно зниження курсу долара на всіх сегментах ринку. Фактично у долара є всі шанси опуститися нижче 26,0 грн/$.

"На міжбанку зафіксований рекордний майже за два роки курс долара. На валютному ринку бачимо зниження практично до значення серпня 2018 го. З огляду на можливі девальваційні ризики в вересні, можу припускати, що зараз тестуємо мінімальні в цьому році позначки", – прогнозує Комов.

Володимир Мазуренко також вважає, що середина липня – найкращий час для курсу гривні. Сезонні фактори, які сприяли зміцненню гривні, поступово втрачають свій вплив на ринок. Однак, до серпня, а як мінімум до другої середини липня, девальваційний тренд, за словами аналітика, продовжиться.

"Зараз бачимо вкрай сприятлива ситуацію для покупки долара. Що цікаво, чомусь українці, коли долар знижується з об'єктивних причин, попит з боку населення падає. А ось коли долар дорожчає – навпаки. Думаю, будемо тестувати позначку в 26 грн / $ знизу . Тому ніяких кардинальних коливань, тим більше подорожчання долара чекати не варто ", – прогнозує Мазуренко.

Як правильно купувати валюту

Є три основних правила, як правильно купувати валюту. Важливо при цьому визначитися з метою.

Якщо відкладати на конкретну покупку. В такому випадку правильно збирати в тій валюті, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину ціною фіксованою в доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Курс долара в Україні Pixabay

Якщо збирати на "чорний день". У такому випадку варто відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро і юані. Такий кошик дозволить диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

Де краще купувати долари

Існують такі законні способи придбати валюту: у банку, в обміннику і за допомогою банківського мобільного додатку. Найбільш ризикований спосіб – обмінники. Справа в тому, що сотні таких пунктів працюють нелегально. Тому перед тим, як здійснити операцію, варто перевірити наявність ліцензії на валютні операції.

А якщо немає ліцензії, значить, немає і контролю. В такому обміннику можуть продати фальшивки і на наступний день зникнути. Також важливо, щоб після таких операцій надавали чеки.

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Головна перевага покупки валюти в банках – безпеку. А головний недолік – черги в касах. Крім того, перед тим, як прийти до фінансової установи, краще заздалегідь переконатися, що у них є валюту в готівки. Цілком можливо, що при проханні продати вам $200-300 співробітник відділення запропонує прийти в інший день.

З цього року для українців з'явилася ще одна можливість – купувати валюту онлайн. Для цього потрібно або мати відкриту валютну карту, або ж відкрити інтернет-карту. Для останньої не потрібно буде йти в банк, правда, при цьому необхідно мати вже відкритий рахунок у фінансовій установі.

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