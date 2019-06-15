В Україні курс долара різко подешевшає: прогноз аналітика

В Україні курс долара до 22 червня опуститься з 26,4 до 26 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,1-26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,0 / 26,3 грн", – поянив експерт .

Офіційний курс долара за 7 днів знизився з 26,93 грн до 26,40 грн (-2,0%). Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,680 / 26,700 до 26,400 / 26,425 (-1,0%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,56 / 26,86 до 26,30 / 26,57 (-1,0% / - 1,1%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем скоротився з 1,1% до 1,0%, за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з покупкою, що свідчить про поступову стабілізацію на ринку готівкової валюти.

Курс долара

"У середу заступник голови Адміністрації президента Олексій Гончарук повідомив про плани підготовки запуску до кінця року нової програми співпраці з МВФ, розрахованої на три-чотири роки. У ній планується закласти структурні реформи економіки. Плани щодо відновлення співпраці з МВФ можуть позитивно позначитися на стабільності гривні в середньостроковій пенрспектіве. На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження долара до гривні ", – прогнозує аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс становитиме 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!