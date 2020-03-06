В Україні курс долара проб'є психологічну позначку: прогноз валют

В Україні курс долара до середини березня може пробити психологічну позначку в 25 грн/$ (7 березня долар коштує 24,74 грн/$).

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,7/25,0 грн", – прогнозує експерт.

До речі, на ринках кажуть: купуй чутки, продавай факти. Якщо на чутках про можливу відставку прем'єр-міністра з минулої п'ятниці аж до вівторка долар стійко дорожчав, то в середу і четвер, коли чутки реалізувалися, відставка відбулася, і стали відомі прізвища нового прем'єра і складу Кабміну, гривня перейшла до зміцнення.

Напередодні також обвалилися ціни на зерно, енергоресурси і промислові метали. Таким чином, Україна як і інші ринки буде під прицілом спекулянтів, які будуть виводити свої інвестиції або, як мінімум, зупинять нові вливання.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році буде коштувати 28,7 грн/$.

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