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В Україні курс долара проб'є психологічну позначку: чого чекати

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В Україні курс долара розвернувся на 180 градусів і повернувся до плавної ревальвації. Експерти вважають: до кінця серпня американська валюта цілком може пробити психологічну позначку в 25 грн/$.

Детальніше про те, чого чекати від курсу долара найближчим часом – в матеріалі OBOZREVATEL.

Долар знову перейшов до зниження

В українців залишилися буквально лічені тижні, щоб купити валюту за рекордно низькому за останні кілька років курсу. У вересні-жовтні уникнути девальвації буде практично неможливо. Потрібно буде купувати газ, нарощувати імпорт тих продуктів, які влітку в Україні не вирощують. А до того ж почнеться активний бізнес-сезон і скоротяться виручки аграріїв.

Ну і доб'ють ситуацію – виплати за зовнішніми боргами. Все це разом неодмінно призведе до зниження курсу гривні по відношенню до долара. А так як вартість євро формується залежно від співвідношення долар / євро на світовому ринку, то подорожчає і європейська валюта.

В Україні курс долара проб'є психологічну позначку: чого чекати

До кінця серпня прогнози аналітиків, як і в минулих тижнях, розійшлися. Частина впевнена, що долар підніметься вище за психологічну позначку і буде коливатися біля старого-нового рубежу. Інші ж анонсують відчутну ревальвацію.

Наприклад, керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що до кінця серпня долар буде знаходитися близько 25,2 грн / $. "Динаміка української валюти спостерігається на тлі заяв влади країни про те, що енергетична система України здатна функціонувати без поставок ядерного палива з Росії. Ймовірно, в найближчій перспективі гривня збереже стабільність і продовжить рухатися поблизу позначки 25,2 грн за долар", – розповідає Шевчишин .

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

З іншого боку, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб впевнений, що долар знизиться в ціні і опуститься до позначки нижче 25 грн / $. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,8 / 25,1 грн", – впевнений експерт.

До слова, долар плавно, але стійко знижується з минулого четверга, 15 серпня, і серйозним чином перевіряє на міцність рівень 25 грн. Цей рубіж оборони вже дає слабину. Середній курс покупки долара в банках вже опустився трохи нижче нього. Попит на долар на міжбанківському ринку в четвер також опускався до 24,99 грн, хоча ближче до кінця торгів повернувся трохи вище цього рівня.

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У Нацбанку вже заявили: зупиняти зміцнення національної валюти не збираються. Мовляв, це взагалі не їх завдання. Згладжувати коливання – так, але уникати їх – ні. Відповідно до заяв заступника директора департаменту монетарної політики і економічного аналізу НБУ Володимира Лепушінского, такі дії суперечили б на меті домогтися зниження інфляції до 5%, а також несли б інші загрози для економіки країни, повідомили в прес-службі Нацбанку.

Де краще купувати долари

Існують такі законні способи придбати валюту: у банку, в обміннику і за допомогою банківського мобільного додатку. Найбільш ризикований спосіб – обмінники. Справа в тому, що сотні таких пунктів працюють нелегально. Тому перед тим, як здійснити операцію, варто перевірити наявність ліцензії на валютні операції.

А якщо немає ліцензії, значить, немає і контролю. В такому обміннику можуть продати фальшивки і на наступний день зникнути. Також важливо, щоб після таких операцій надавали чеки.

Головна перевага покупки валюти в банках – безпеку. А головний недолік – черги в касах. Крім того, перед тим як прийти до фінансової установи, краще заздалегідь переконатися, що у них є валюту в готівки. Цілком можливо, що при проханні продати вам $ 200-300 співробітник відділення запропонує прийти в інший день.

З цього року для українців з'явилася ще одна можливість – купувати валюту онлайн. Для цього потрібно або мати відкриту валютну карту, або ж відкрити інтернет-карту. Для останньої не потрібно буде йти в банк, правда, при цьому необхідно мати вже відкритий рахунок у фінансовій установі.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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