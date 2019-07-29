В Україні курс долара може обвалитися до нового рекорду: прогноз аналітиків

В Україні курс долара в найближчі сім днів коливатиметься у вузькому коридорі приблизно 20 коп./$ – вважає частина аналітиків.

Інші ж упевнені – долар має всі шанси опуститися до нового рекорду, побивши багаторічний мінімум.

OBOZREVATEL розібрався, чого чекати українцям від курсу долара найближчим часом.

Курс на липень

В Україні традиційно тиск на гривню в кінці місяця посилюється. Це пояснюється відшкодуванням ПДВ. Великі виплати експортерам у гривні приводять до того, що вони виходять на валютний ринок і запасаються доларом. Однак цього місяця, вважають аналітики, такий тиск може бути незначним.

"Коливання відбуватиметься в межах 15-20 коп./$ цього тижня. Причому можливий рух в обидві сторони. Думаю, можемо досягти рекордного мінімуму, як зараз прогнозують колеги. Але забігати наперед я б не став. Потрібно подивитися на розвиток ситуації та зважити "за" і "проти", – впевнений фінансовий аналітик Єгор Комов.

"Коливання відбуватиметься в межах 15-20 коп ./$ цього тижня", – прогнозує Комов.

Варто зазначити, що вже зараз американська валюта в Україні продається за рекордно низькою за декілька років ціною. Згідно з довідковими даними НБУ, курс долара станом на 29 липня – 25,43 грн/ $. Для порівняння, у перших числах липня ціна становила 26,2 грн/$.

Аналітик Володимир Мазуренко впевнений, що на початку серпня є шанси для пробиття нового рекорду – зниження курсу до менше 25 грн/$. "Ще зовсім нещодавно на ринку були девальваційні очікування. Бачимо два позитивні чинники. Перший – пройшли вибори. Їх позитивно оцінили. Президент отримав інструмент для швидкого впровадження реформ, ефективного управління. Другий не менш важливий фактор – позитивна тенденція на світових ринках. Ціни на нашу експортну продукцію високі", – пояснює експерт.

Курс долара в Україні

За його оцінками в найближчі 7 днів, до 3-4 серпня, курс долара може опуститися до рекорду, пробивши нову психологічну позначку 25 грн/$. На думку аналітика, така ситуація може тривати і більш тривалий період, проте восени уникнути девальвації буде вкрай складно.

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб також вважає, що гривня може зміцнитися до нового рекорду. "На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень на рівні приблизно 24,9 грн, а готівковий долар у банках – у межах 24,9/25,2 грн", – прогнозує аналітик.

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Нинішні позиції долара, зазначають опитані експерти, легко пояснити впливом сезонних факторів. Влітку енергоресурси, які Україна купує за долари, дешевшають. А продукція АПК, яку продаємо за долари, приносить високі виручки. Це збіглося зі сприятливою кон'юнктурою на зовнішніх ринках. Високі ціни дозволяють експортерам заробляти більше.

На долар чекає розворот

У 2018-му американська валюта порівняно з "колегами" додала 8%. Але цьогоріч позиції долара ослабли. М'яка монетарна політика Федеральної резервної системи забезпечила поштовх до девальвації. У "Морган Стенлі" випустили матеріал, в якому стверджується: "тенденція 2018-го розвернеться назад". І одна з основних причин: змінюється політика Штатів. Більше не буде підвищення процентних ставок (принаймні в цьому році).

А в більш довгостроковій динаміці очікується глобальний зсув у бік заощаджень, і США в цій ситуації перебувають у вразливій позиції. Країни з профіцитом (надлишком) рахунку поточних операцій будуть вести себе стриманіше, а ось США зі своїм статусом найбільшого боржника в світі опиняться під ударом.

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"Ми чекаємо низки змін у глобальній економічній ситуації, які поряд із декількома негативними середньостроковими факторами вказують насамперед на зниження, аніж на підвищення долара в 2019 році", – йдеться в макроекономічному прогнозі компанії Goldman Sachs.

Саме через високий дефіцит долар може подешевшати на 30%, зазначив інвестор Рей Даліо. "Ми повинні продати багато казначейських облігацій, і ми, як американці, не зможемо купити їх усі", – сказав він. "Федеральному резерву доведеться друкувати більше грошей, щоб заповнити дефіцит, доведеться монетизувати більше, і це призведе до знецінення вартості долара", – заявив мільярдер виданню Bloomberg.

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