В Україні картопля подорожчала, незважаючи на збирання врожаю

В Україні, незважаючи на сезон збирання врожаю, подорожчала картопля – в середньому за тиждень на 1 грн/кг. А ціна помідорів зросла на 2-5 грн/кг.

Також подорожчали морква й буряк. Про це свідчать дані проєкту EastFruit.

"Томати, що подешевшали минулого тижня, знову подорожчали. Незважаючи на активне збирання врожаю на присадибних ділянках, збільшилася ціна картоплі. Подорожчали також буряк і морква. Продовжує зростати ціна на цвітну й пекінську капусти. Знижувалися ціни на огірок, редиску, кабачок і броколі. Знову знизилася ціна на кріп і петрушку", – йдеться в повідомленні.

Як змінилися ціни з 21 по 28 серпня (грн/кг):

картопля – було 4-7, стало 5-8;

капуста білокачанна – було 3-4, стало 2,5-5;

морква – було 4-5, стало 3-5,50;

помідори ґрунтові – було 5,8, стало 5-11;

баклажан – було 6-8, стало 6-11.

Як змінилися ціни на фрукти і ягоди

Експерти проєкту відзначили, що в Україні подешевшали баштанні та яблука. Також продовжили зростати ціни на груші.

"Подорожчали також виноград, персики та нектарини. Найбільше зростання цін за тиждень показала лохина – ціна на ягоду зросла на 80-90 грн за кг. З'явився в продажу кизил за ціною 60-65 грн за кілограм", – йдеться в публікації.

Як змінилися ціни на овочі та фрукти в оптовиків east-fruit.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2020 року ціни на товари і послуги в Україні в середньому зросли на 1,5%. Однак на окремі види продуктів вони підвищилися в 1,5-2 рази.