В Україні кардинально перерахують виплати: у кого заберуть і скільки можна буде отримати

В Україні кардинально змінили правила соціальних виплат. З одного боку, під час розрахунку будуть враховувати абсолютно всі доходи, а з іншого – якщо збрехати, гроші доведеться повернути державі.

Відповідні нововведення передбачено постановою №632, яку затвердив Кабінет міністрів. Про те, як і для кого зміняться правила, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Рахувати будуть по-новому

Уже з липня під час розрахунку соціальної допомоги враховують усі доходи, які відображаються в податковій службі. Кілька днів тому до редакції звернулася багатодітна мати, яка через скасування боргу втратила матеріальну допомогу.

"Мені списану допомогу порахували під кодом 107-м. Нібито я отримала реальні гроші. Але насправді відбулося списання частини кредиту. Я навіть не знала, що через це не отримаю допомогу на своїх дітей", – розповідає OBOZREVATEL багатодітна мати Катерина.

Як пояснили на гарячій лінії Кабміну, перерахунок міг відбутися, бо списаний борг записали в дохід жінки. В результаті вона, незважаючи на те, що розмір її доходу не змінився, офіційно стала багатшою.

Нововведення торкнулося цілої низки виплат: починаючи від багатодітних матерів і закінчуючи безробітними українцями. Згідно з нововведеннями допомогу з безробіття можуть одержувати:

працівники, які втратили частину зарплати або доходу через вимушене скорочення тривалості робочого часу в зв'язку із зупинкою (скороченням) діяльності;

працівники, які отримують оплату часу простою відповідно до статті 113 КЗпП (крім періоду освоєння нового виробництва);

працівники, які перебувають у відпустці без збереження зарплати (крім осіб, які отримують пенсію);

фізособи-підприємці, які не отримують допомогу з часткового безробіття в період карантину як наймані працівники.

Також постановою збільшили розмір виплат. Наприклад, на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Така допомога для них збільшена з 2 прожиткових мінімумів до 2,5. Для дітей з інвалідністю – до 3,5 "мінімалок".

Як розповідають OBOZREVATEL у пресслужбі Кабміну, під час розрахунку соціальної допомоги (будь-якої виплати) також будуть враховувати:

зарплату після сплати податку;

зарплату військових;

пенсію;

пенсію суддям;

стипендію;

соціальну стипендію сиротам;

виплати з безробіття;

страхові виплати.

Зазначимо, що розмір соціальної допомоги найчастіше встановлюється як різниця між реальним доходом і прожитковим мінімумом. Якщо, наприклад, дохід нижчий від прожиткового мінімуму, то різницю компенсують із бюджету країни.

За що можуть забрати гроші

Якщо приховав частину доходу, матеріальну допомогу доведеться повернути, йдеться в новому документі. Така норма цілком справедлива, однак з огляду на рівень тіньової зайнятості, під "санкції" може потрапити ледь не більшість сімей.

Як пояснює юрист Олександр Плахотник, аби забрати гроші, чиновникам доведеться довести, що гроші дійсно неправомірно отримані. "Якщо у вас є зарплата в конверті, якщо ви живете з колишнім чоловіком, але отримуєте допомогу які матір-одиначка, так, є можливість через суд забрати гроші", – говорить юрист у коментарі OBOZREVATEL.

Так, якщо виявиться, що реальний дохід приховали, щоб отримати більшу виплату, його доведеться повернути. Це стосується як субсидіантів, багатодітних сімей, так і будь-яких інших одержувачів соцдопомоги. "Якщо багатодітна сім'я приховала відомості або подала недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на призначення допомоги, внаслідок чого було надміру виплачено кошти, органи соціального захисту населення можуть забрати частину суми", – йдеться в постанові.

Як збільшать виплати

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, збільшилася з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів, а на дітей з інвалідністю – до 3,5 прожиткових мінімумів.

"Перерахунку підлягають виплати, які було нараховано в січні-червні 2020 року, але перерахунок буде проведено з 1 січня 2020 року, тобто з часу, який уже минув. Цим рішенням Кабміну було призначено нову редакцію порядку призначення й виплати державної соцдопомоги малозабезпеченим сім'ям. Основним принципом надання допомоги визначено об'єктивність причин отримання низьких доходів або їхню відсутність у працездатних членів сім'ї, які не працюють", – цитує міністерку соцполітики Марину Лазебну пресслужба відомства.