В Україні Кабмін пообіцяв роздати гроші фермерам: хто зможе отримати

Кабмін ухвалив зміни до низки законів, які дозволять малим фермерським господарствам отримувати дотації від держави. На особливу увагу можуть розраховувати ті, чиїм власникам нема 35 років.

Рішення про це ухвалили за засіданні уряду в середу, 2 вересня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, что йдеться про підтримку саме невеликих фермерів, а не про дотації агрохолдингам (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Що держава дасть фермерам:

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"У нас зараз понад 30 тисяч активних фермерських господарств, і лише близько 500 із них ті, які очолюють молоді люди. Кількість таких господарств має зрости щонайменше в 2-3 рази й доволі швидко. Держава має допомагати, і молоді люди, які хочуть почати власну фермерську справу, отримають всебічну підтримку від держави", – сказав Шмигаль.

Чітке унормування складу земельних ділянок фермерських господарств і перелік отримувачів допомоги

За словами прем'єра, це дозволить збільшити кількість отримувачів державної допомоги. Зокрема, за рахунок тих господарів, які орендують землю, а не лише мають її у власності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні 2 вересня Кабінет міністрів України ухвалив низку постанов, які дозволять отримати кредит на $100 млн на відновлення Донбасу.