В Україні іноземці почали скуповувати долари: аналітики розповіли, що буде з курсом валют

Якщо не з'являться великі продавці валюти (інвестори або експортери), то гривня дешевшатиме й надалі

В Україні курс долара знову змінив свою траєкторію та від впевненого зниження перейшов до зростання. Головна причина – іноземці, які почали активно купувати валюту та продавати гривню.

Про те, що буде з курсом долара до кінця травня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як і чому дорожчає долар

Долар в Україні дешевшав кілька тижнів, а 20 травня тенденція розвернулася на 180 градусів: американська валюта поповзла вгору. Головна причина – іноземці почали активно скуповувати долари напередодні переходу на "адаптивний карантин".

"Останніми днями на ринку з'явилися нерезиденти (іноземці. – Ред.), які активно купували валюту та зрушили ринок вгору. Крім того, викуповував валюту і регулятор. Тож якщо на ринку не з'являться сильні продавці, гривня продовжить втрачати свої позиції", – розповідає OBOZREVATEL керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Колега Шевчишина з "Альпарі" Вадим Іосуб погоджується: кілька великих гравців почали скуповувати валюту на "вузькому" ринку. Щоправда, за його оцінками, говорити про зміну тенденції наразі рано.

"Поки рано говорити про розворот тенденції. Цілком імовірно, що на" вузькому "ринку до зростання валюти могли призвести дії декількох великих покупців. У процесі вичерпання їхнього попиту гривня може повернутися до зміцнення", – додає Іосуб.

За його оцінками, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно за 26,7-26,8 грн, а готівковий долар у банках коштуватиме майже 26,6-26,9 грн (22 травня курс становив 26,7 грн/$). Шевчишин упевнений: гривня збереже свої позиції та рухатиметься в діапазоні 26,6-26,8 грн/$.

Курс долара

Після підписання закону про банківське регулювання, який забороняє повернення Приватбанку його колишнім власникам, фактичні перепони для відновлення співпраці були зняті, тому новина про домовленість із МВФ вже була закладена в ціни.

"Співпраця з МВФ у перспективі найближчих 12 місяців позитивно вплине на гривню та зніме ризики глибокої девальвації. Однак короткостроково ринок перебуватиме під впливом попиту та пропозиції", – додає Шевчишин.

Україна вже домовилася з МВФ, але умови не показують

21 травня всі умови нового меморандуму між Україною та МВФ погодили. Поки рада директорів Фонду свою згоду не дала, проте і президент, і Кабмін впевнені: до кінця травня документ буде підписаний.

Ексвіцепрем'єр Павло Розенко в коментарі OBOZREVATEL заявив: Володимир Зеленський фактично порушує свої обіцянки бути відкритим лідером і всі важливі переговори проводити відкрито й прозоро. Мовляв, меморандум узгоджений, а українці досі не знають, що прописали в умовах.

"Сьогодні переговорний процес повністю таємний та засекречений. Це не відповідає риториці "Слуг народу", які запевняли, що всі перемовини з міжнародними інститутами та діяльність влади буде прозорою та відкритою. Тобто українці знатимуть: що і на яких умовах", – заявив Розенко.

Водночас політик зазначив: попередні меморандуми в ЗМІ розміщувалися, а умови публічно обговорювалися. Щоправда, були й зворотні ситуації. Наприклад, наприкінці 2018-го Міністерство фінансів опублікувало вже підписаний меморандум на своєму сайті, а потім видалило його та звернулося до ЗМІ з проханням не поширювати документ, поки його не опублікує МВФ.

Зазначимо, раніше Фонд ухвалив рішення замінити розширену програму співпраці з Україною, яку обговорювали до карантину, на коротку. Аналітик Єгор Комов впевнений: немає жодної причини для паніки. Умови для отримання короткої програми на 18 місяців однаково доведеться виконувати. А курс долара, який часто реагує на новини про співпрацю з МВФ, за минулу добу практично не змінився.

Учасники ринку добре розуміють: перехід на коротку програму – всього лише вибір інструменту, а не відмова від співпраці. Крім того, більшість українців не вдається до подробиць, яка програма з МВФ обговорюється і в чому різниця. Інші кредитори України також найперше дивляться на те, чи є взагалі програма співпраці.

Володимир Зеленський

Навіть коротка програма фінансування відкриє нам можливість отримати дешеві кредити від Світового банку, Європейського Союзу, Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Вибір інструмента кредитування залежить від багатьох факторів. Зараз справді ефективніша програма stand-by. Особисто для мене було зрозумілим, що розширену програму EFF ми не отримаємо, як і решта країн. Логіка МВФ така: давайте переживемо рік-два, а тоді подивимося. І на ці рік-два гроші ми вам дамо. І ця логіка одна для всіх", – розповідає Комов.

Зі свого боку представник України в МВФ Владислав Рашкован впевнений, що отримати $5 млрд від МВФ протягом 2020-21 років за програмою stand-by легше, ніж за програмою EFF.

2020-го і 2021-го суми траншів не зміняться. Якщо виникне необхідність, 2022-го можна буде укласти нове кредитування. Але, ймовірно, і цієї суми (за програмою stand-by це може бути $5 млрд) вистачить.

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