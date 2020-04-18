В Україні "фінансова піраміда" B2B Jewelry заявила про створення власної партії

В Україні творець проєкту B2B Jewelry, який в ЗМІ називають "фінансовою пірамідою", Микола Гонта зареєстрував власну політичну партію.

Про це заявили на офіційній сторінці проєкту в Facebook. "13 квітня була зареєстрована партія "Живіть в достатку" з головою правління Миколою Петровичем Гонтою. Інформацію про неї ви можете подивитися на відкритому ресурсі Open data Bot", – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними Youcontrol, політична партія "Живіть в достатку" була зареєстрована майже п'ять років тому. Тоді ж її очолив Гонта.

youcontrol.com.ua

Відзначимо, B2B Jewelry позиціонує себе як проєкт, який дозволить розбагатіти на дорогоцінних металах. Вони продають ювелірні вироби, а також сертифікати, які нібито дозволять в рази примножити вкладені суми.

OBOZREVATEL вдалося знайти матеріали справи проти організації (№716 / 47026/19). З них стало відомо, куди насправді виводять зібрані гроші. Вони надходять на рахунки благодійного фонду родички бізнесмена – Олени Гонти.

Коли українці купують сертифікати онлайн, їм пропонують провести платіж у вигляді благодійного внеску до фонду "Зимородок". Тобто фактично жодних зобов'язань повернути гроші немає. Люди отримують звичайні папірці-сертифікати.

А потім з "Зимородка" кошти переводили далі – на рахунки фізичних осіб і підприємств. Теж в якості благодійної допомоги. Податки не сплачуються, гроші відразу ж виводяться.

"Грошові кошти переважно перераховуються на користь низки фізичних осіб, в тому числі фізичних осіб-підприємців, у вигляді благодійної/фінансової допомоги на розвиток бізнесу, в тому числі ювелірного, і на інші власні рахунки", – йдеться в матеріалах справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, реальний заробіток B2B – сертифікати на звичайній картонці, команди, які цілими днями шукають нових учасників.

Журналісти провели розслідування, в якому з'ясували, що проєкт B2B Jewelry є "фінансовою пірамідою", з якої гроші вивозяться в мішках з-під сміття.

В кінці березня інвестори схеми B2B Jewelry перестали отримувати виплати через спалах коронавірусу і оголошеного в Україні карантину.

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