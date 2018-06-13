В Україні фермерів зобов'язали платити "податок на пенсії"

В Україні внесли зміни до переліку платників єдиного внеску.

Про це повідомили в прес-службі Мінсоцполітики, зазначивши, що дане рішення дозволить розподіляти єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, який сплачується новою категорією платників.

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Як уточнили в Мінсоцполітики, новою категорією платників стануть члени фермерського господарства.

Внесені зміни передбачають доповнення переліку платників єдиного внеску такою категорією, як члени фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Дане рішення дозволить розподіляти єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, який сплачується новою категорією платників - членами фермерського господарства, на всі види соціального страхування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада продовжила мораторій на продаж і інші способи відчуження сільськогосподарських земель в Україні до 1 січня 2019 року.

Кабінет міністрів на засіданні 4 квітня схвалив і направив до Верховної Ради законопроект, що передає сільськогосподарські землі, які були виділені в постійне користування, фермерам і їх нащадками. Йдеться про передачу близько 500 тис. га землі в усіх областях України у власність 23 тис. фермерів.