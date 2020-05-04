В Україні відкриють магазини, перукарні та кафе: Шмигаль назвав чітку дату і умови

В Україні з 11 травня кафе і ресторанам дозволять працювати через "вікно видачі" і на літніх майданчиках, а всі магазини отримають дозвіл продавати товари господарського призначення, меблі тощо. При цьому інші обмеження, пов'язані з карантином, продовжать до 22 травня.

Відповідне рішення розглянуть на позачерговому засіданні Кабміну 4 травня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Передчасне скасування карантинних обмежень означає тисячі нових хворих і жертв. У нас на початку травня відбувається пік захворюваності, але ситуація контрольована...", – заявив Шмигаль.

З 11 травня введуть:

дозвіл у спеціалізованих магазинах здійснювати торгівлю товарами господарського призначення, зокрема текстильними виробами, металевими виробами , килимами, електричними приладами, меблями тощо

дозволять роботу перукарень, салонів краси.

Дозволять роботу громадського харчування на виніс і на літніх майданчиках.

відновлення продажу елементів живлення, електротоварів , які призначені для збирання та/або дезінфекції приміщень чи територій, товарів і засобів для чищення та/або дезінфекції.

дозвіл знову працювати магазинам дитячого одягу і взуття.

аудитори, нотаріуси, сервіс побутової техніки.

відновлення діяльність суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів, а також діяльність магазинів оптики та послуги окулістів, послуги з ремонту окулярів.

дозвіл громадського харчування реалізовувати продукцію шляхом видачі замовлень "через віконце" самовивозу.

Важливо! Відкриватимуть не всі заклади, а ті, які зможуть дотримуватися санітарних умов (10 квадратів на людину, контроль температури в окремих випадках, маски, дезінфекція). Крім того, це лише попередній план і він розрахований на те, що істотного зростання захворюваності в Україні вже не буде.

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Зазначимо, Кабінет міністрів опублікував п'ять кроків, в яких описані умови послаблень карантину і самі послаблення. Джерела OBOZREVATEL у Кабміні зазначають, що такі кроки швидше умовні. Влада орієнтуватиметься і на ситуацію в країні, і на умови карантину в європейських країнах.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, уряд планує створити в країні близько пів мільйона робочих місць, при цьому зарплата варіюватиметься від 6 до 8 тисяч грн.

Кабмін не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну, назад на роботу за кордон. Навіть за умови, що інші країни спеціально для них послаблюватимуть карантинні обмеження і допомагатимуть із виїздом.

Тим часом Німеччина з 1 березня спростила правила працевлаштування для українців. Тепер громадяни України з дипломом або кваліфікацією і досвідом роботи, а також зі знанням мови можуть приїхати до Німеччини і протягом пів року шукати там роботу.

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