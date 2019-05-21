В Україні дозволили будувати хмарочоси: що зміниться

В Україні збільшили максимальну висоту торгових центрів, офісних будівель та інших нежитлових приміщень. Якщо раніше максимум був на рівні 100 метрів, за новими правилами – 150 метрів.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе. "150 м – нова максимальна висота, по якій можна буде будувати висотні громадські будівлі. Зміна міститься в проекті нового ДБН "Висотні будівлі і комплекси", який вже затверджений і буде опублікований найближчим часом", – пояснив представник відомства.

нові ДБН Facebook

Крім цього:

введуть можливість проектувати висотні комплекси;

встановлять вимоги по жорсткості конструкцій для проектування каркасів висотних будівель;

встановлять вимоги до мінімальної товщині перекриття будівель;

Новий ДБН розроблений ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва", відзначає Парцхаладзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 жовтня 2018 року набули чинності оновлені державні будівельні норми, якими скасовано обов'язкове проектування сміттєпроводів у багатоповерхівках.

Крім того, до Державних будівельних норм (ДБН) внесені зміни, які передбачають можливість будувати парковки на дахах громадських будівель.

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