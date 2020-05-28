В Україні долар виріс до знакової позначки: скільки коштує валюта в банках і обмінниках

В Україні офіційний курс долара 27 травня зріс з 26,9 до 27 грн/$. Також валюта подорожчала в банках і обмінниках.

Про це йдеться в даних банківських установ і НБУ.

Курс долара НБУ

Долар – 27 грн (+10 коп.)

Євро – 29,5 грн (+19 коп.)

Курс в НБУ НБУ

Курс долара в банках

Купівля – 26,78 грн (+6 коп.)

Продаж – 27,04 грн (+5 коп.)

Курс в банках finance.i.ua

Курс в обмінниках

Купівля – 27,06 грн (+17 коп.)

Продаж – 27,24 грн (+18 коп.)

Курс в обмінниках finance.i.ua

Долар в Україні дешевшав кілька тижнів, а 20 травня тенденція розвернулася на 180 градусів: американська валюта поповзла вверх. Головна причина – іноземці почали активно скуповувати долари напередодні переходу на "адаптивний карантин".

"Останніми днями на ринку з'явилися нерезиденти (іноземці. – Ред.), які активно купували валюту та зрушили ринок вгору. Крім того, викуповував валюту й регулятор. Тож якщо на ринку не з'являться сильні продавці, гривня продовжить втрачати свої позиції", – розповідає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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