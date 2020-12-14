Український держінститут витратив 1/6 доходів на iPhone 12

Дар'я Дурова Ринки та компанії 00:30, 15.12.2020

Державний науково-контрольний інститут біотехнології та штамів мікроорганізмів купив iPhone 12 Pro Max за 47 999 гривень.

Відповідний тендер, який виграв український інтернет-магазин "Розетка", проведений на ProZorro. Договір укладено 8 грудня, поставку телефону очікують до 31 грудня 2020 року.

Зазначимо, компанія отримала право надати закупівлю, запропонувавши новий смартфон від Apple на 1 гривню дешевше, ніж розраховував інститут (він вказував вартість у 48 000 гривен).

Переможець тендеру
prozorro.gov.ua.

Держінститут вказав джерело фінансування закупівлі як "власний бюджет" (кошти від господарської діяльності підприємства).

prozorro.gov.ua.

Видання "Прямий" зазначило, що за 2020-й на державних тендерах інститут заробив 294 617 гривень. Таким чином, на один новий iPhone 12 відомство витратило майже 1/6 бюджету.

Відомо, що цей інститут (директор – Анатолій Головко) займається розробкою, експертизою, реєстрацією і контролем якості ветеринарних імунобіологічних препаратів.

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
biocontrol.com.ua

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бердичівський Палац культури провів тендер через систему ProZorro на закупівлю за 8 гривень двох поліетиленових пакетів із логотипом автомобільної компанії BMW.

Державне агентство інфраструктурних проєктів тим часом закупило чотири автомобілі Skoda Kodiaq Ambition на 3,9 млн гривень.

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Економіка Ринки та компанії

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