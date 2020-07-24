В Україні через тиждень різко зміняться комунальні правила: що варто знати кожному

В Україні з 1 серпня запустять ринок газу для населення. У результаті кожен споживач зможе змінювати постачальника в будь-який момент, а тарифи відрізнятимуться залежно від компанії.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Відповідні нововведення повинні були набути чинності ще кілька років тому, проте їх переносили аж до поточного року. Що варто знати:

Тариф на газ регулярно змінюватиметься, а взимку він різко підскочить

Регулювати вартість блакитного палива ніхто не буде. Єдине – якщо постачальник скористається відсутністю альтернативи й вирішить суттєво завищити ціни, можна буде поскаржитися в Антимонопольний комітет. У будь-якому іншому разі ні Нацкомісія з енергетики і комунальних послуг, ні Кабмін втручатися не будуть. Мовляв, ціни регулюватиме ринок.

З 2015-го українці можуть змінювати постачальника газу. Роблять це не часто, а сама процедура заплутана. Раніше вона могла займати більш ніж три місяці, потім правила спростили, а зараз усю процедуру звели до однієї дії – потрібно надіслати повідомлення. Не обов'язково навіть погашати борги перед минулим постачальником, щоб укласти договір із новим.

Ціни на газ по всій країні будуть різними, українцям запропонують окремі тарифні плани

"Нафтогаз" із першого серпня більше не зобов'язаний продавати блакитне паливо для населення за встановленою Кабміном ціною. Тепер тарифи залежатимуть від постачальників і умов на ринку.

Що це означає для звичайної української сім'ї? Перше – з початком опалювального сезону газ різко дорожчатиме. Так відбувається завжди. Друге – політики більше не зможуть впливати на тарифи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін до 1 серпня продовжив спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" постачати газ населенню і релігійним організаціям за цінами нижчими, ніж для бізнесу.

Кабінет міністрів змінив умови визначення ціни скрапленого газу для населення.