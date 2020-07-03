Через НБУ різко подорожчав долар, а Україна залишилася без кредиту: чого чекати

В Україні після новини про майбутню відставку глави НБУ Якова Смолія курс долара злетів на 40 копійок, а Мінфін скасував розміщення євробондів на 1,75 млрд доларів (боргові папери під 7,3% річних).

Рішення Смолія стало шоком для ринку. Про те, як відставка регулятора вплине на українців і чого чекати в майбутньому, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Паніка на ринку накрутила курс долара

За добу курс долара злетів на 40 копійок, упевнено переступивши психологічну позначку в 27 грн / $. І це ще не межа. Востаннє такі гойдалки спостерігалися відразу після оголошення карантину, буквально за тиждень курс збільшився близько 2 грн у ціні й сягнув понад 28 грн / $, а потім знову відкотився в діапазон близько 26,5 грн / $.

Такий сценарій, упевнений фінансовий аналітик Єгор Комов, цілком ймовірно повториться й цього разу. Нацбанк, щоб хоч якось згладити коливання, продав 200 млн доларів, але кардинально на ситуацію це не вплине.

В Україні після заяви Смолія злетів курс долара НБУ

У цій ситуації є два питання, зазначає Комов. Перший – до якої позначки дійде курс. Другий – коли почнеться стабілізація. "Думаю, що ми цілком можемо дійти й до 28 грн / $. Зараз важливо, щоб влада дуже швидко знайшла заміну. Новий глава Нацбанку обов'язково повинен бути віддалений від політики, викликати довіру в банкірів. Ринок потрібно заспокоїти", – розповідає Комов.

Чим швидше Офіс президента визначиться з майбутнім главою НБУ, тим швидше в Україні почне стабілізуватися ситуація на фінансових ринках.

Як уже писав OBOZREVATEL, Яків Васильович не став консультуватися з Офісом президента або з урядом, а пізно ввечері несподівано оголосив про відставку, Зеленський оперативно прийняв заяву й відразу ж направив її в Раду для голосування. Мінфін повинен був виходити на зовнішні ринки запозичення з євробондами на суму в 1,75 млрд доларів.

Через відставку глави НБУ вихід довелося перенести – інвестори й зовнішні кредитори бояться давати Україні в борг у ситуації, коли незалежність Нацбанку виявилася в підвішеному стані. І хоча Офіс президента і видав пресреліз, у якому процитував слова Володимира Зеленського про необхідність забезпечити самостійну роботу регулятора, без впливу політиків, цього виявилося занадто мало.

Міжнародні партнери, посли великої сімки, великі кредитори – усі один за одним почали висловлювати своє занепокоєння з приводу майбутнього НБУ.

Як розвиватиметься ситуація: два сценарії

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб зазначає: "Якщо незалежність НБУ в проведеної грошово-кредитної політики дійсно буде поставлена під сумнів, середньостроковій метою для курсу долара стануть рівні кінця березня, вище 28 грн". Такий сценарій можна вважати негативним.

Зараз нардепи і наближені до Офісу президента джерела називають до 10 кандидатів на посаду глави НБУ. Серед них є і ті, кого так чи інакше пов'язують з однією з фінансово-промислових груп. Якщо новий глава Національного банку буде діяти на догоду конкретного бізнесмена, політика регулятора, яку проводили до цього, може бути повністю знівельована.

Наприклад, під загрозою опиниться націоналізація ПриватБанку. Зараз інтереси держави в судах відстоює, в тому числі, і Національний банк. Якщо регулятор піде назад, можливо, колишнім власникам доведеться виплатити багатомільярдні компенсації.

Другий сценарій (позитивний) передбачає, що після кадрових змін нове правління продовжить утримувати макропоказники. "Я бачу під копірку ті ж тексти, пости, які публікувалися під час президентських виборів. І тоді писали, що якщо Зеленський виграє, то буде курс і 40, і 100 грн. Кадрові зміни не призведуть до потрясінь на ринках. Навпаки – якщо новий глава буде добре комунікувати з суспільством та експертами, питань стане менше ", – заявив OBOZREVATEL колишній член Ради НБУ Василь Горбаль.

У будь-якому випадку, будь-яке керівництво Національного банку – найняті на час менеджери. І від кадрових перестановок не повинна змінюватися ні політика НБУ, ні ситуація на валютному ринку. якщо