В Україні через паніку злетів курс долара: як роздувають ціни і коли краще купувати

Паніка на тлі оголошення карантину через коронавірус і падіння нафти за кілька днів обвалила курс гривні. Першими відреагували обмінники. Якщо 6 березня долар продавали за 24,8 грн/$, то вже 11 березня ціни підвищили до 26,2 грн/$.

Вартість поповзла вгору і в банківських установах. Що цікаво, річ не в економічній ситуації, а в настрої самих учасників ринку.

Вже найближчим часом, впевнені експерти, курс долара виросте до 26,5 грн/$. Детальніше про те, чого чекати від курсу долара – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Коли і як подорожчає долар

Головна причина падіння курсу долара – паніка на ринку. Українці самі провокують подорожчання валюти, коли, піддавшись ажіотажному попиту, купують її без необхідності.

Високий попит миттєво призводить до підвищення вартості. Наприклад, після оголошення в Україні воєнного стану, курс в обмінниках відразу виріс на 1,5-2 грн. Пізніше, коли ситуація нормалізувалася, валюта подешевшала до рівня багаторічного мінімуму.

Зараз ситуація загострюється несприятливим зовнішнім фактором – паніка спостерігається по всьому світу. Ринки падають на тлі розв'язаної нафтової війни між Росією і Саудівською Аравією.

Гривня опинилася під тиском світових проблем, додає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Тижневе падіння валюти виглядає значним лише доти, доки не поцікавитися, а що там у сусідів. Лише за понеділок білоруський рубль втратив щодо долара 5%. Щодо російського рубля за цей день долар додав і зовсім 10%.

"На такому тлі гривня виглядає поки більш стійкою до зовнішніх шоків. Найближчого тижня ми очікуємо хоч і більш скромного, але все ж продовження зростання курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися за 25,6/26,0 грн", – прогнозує Вадим Іосуб.

Аналітик Володимир Мазуренко додає: паніка триватиме як мінімум весь поточний тиждень. Це найважчий для гривні період. Далі, якщо ситуація навколо коронавірусу не буде загострюватися, долар може стабілізуватися біля позначки у 26 грн/$.

"Я б не сказав, що девальвація – це для нас велика проблема. Ми через ревальвацію відчули на собі за минулий рік цілу низку складнощів. Бюджет не виконався, експортні виторги у гривні скоротилися, у підприємств з'явилися нові виклики. Планували свою діяльність виходячи з одного курсу, а на практиці отримали зовсім іншу ситуацію", – зазначає Мазуренко.

Керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій додає: цілком ймовірно, що курсові гойдалки можуть дійти і до 27 грн/$, але пізніше коридор стабілізується біля звичних позначок.

Національний банк намагається врятувати ситуацію, але поки не дуже виходить

"Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні – сьогодні міжнародні резерви України становлять $26,8 млрд", – заявляють в НБУ. 10 березня Нацбанк вийшов на ринок і зі спробами утримати гривню продав чверть мільярда доларів. Зростання пропозиції мало переламати тенденцію.

Але врятувати стабільну ситуацію все одно не вдалося. Поки попит значно випереджає пропозицію. Банки мають достатньо ресурсів для безперебійної діяльності навіть в умовах погіршення настроїв населення і бізнесу під впливом негативних новин зі світових ринків. "Водночас Національний банк готовий підтримати банківський ринок ліквідністю при необхідності", – підсумували в НБУ.

Дрова в багаття підкидають і іноземці. Вони традиційно позбуваються ризикових активів. Україна з її кредитним рейтингом і ситуацією в економіці саме до таких і належить. Якщо в минулому році облігації внутрішньої держпозики були інструментом швидкого заробітку з високої рентабельності, то в цьому році міжнародні фонди намагаються позбутися ОВДП, отримати гривню і відразу ж купити на неї долари. А це теж тисне на курс.

Коли краще купувати долари

В Україні спостерігається сезонність на валютному ринку. Коли потрібно витрачати валюту на купівлю газу, погашення держборгу – долар дорожчає. Коли аграрії активно продають свою продукцію, американська валюта дешевшає. Найгірший же період для купівлі доларів – час ажіотажу.

До чого призводить ажіотажний попит:

Курс долара зростає вищими темпами;

Українці, які скуповують валюту, в результаті втрачають гроші.

Крім того, з певною періодичністю повторюються: повернення ПДВ бізнесу, виведення компаніями дивідендів власникам, інвестиції іноземців в ОВДП після їхнього розміщення Мінфіном.

В результаті щороку повторюється одна і та сама ситуація: долар на початку місяця дешевше, ніж у кінці. Також валюта дешевшає ближче до літа і дорожчає – до початку опалювального сезону.

Однак іноді в ситуацію втручаються не економічні, а чисто політичні чинники. Всі учасники ринку уважно стежать за ситуацією в країні. І щойно починаються будь-які хвилювання, попит на валюту різко зростає і долар дорожчає.

Наприклад, на початку грудня 2018-го, після того, як у країні оголосили військовий стан, курс долара злетів до 28,4 грн/$. І головна причина – ажіотажний попит. Українці почали активно купувати валюту, побоюючись, що незабаром вона сильно подорожчає. Банки були змушені купувати більше доларів, щоб задовольнити попит і на міжбанку, і в банках, і в обмінниках.

А вже у травні вартість долара знизилася до 26,11 грн/$. Припустимо, що в українця було відкладено 500 тис. грн. Якби він витратив їх у грудні 2018-го, піддавшись паніці, за цю суму можна було придбати $17,6 тис. Але він почекав і у травні 2019-го на ті самі 500 тис. купив уже $19,1 тис. Тобто, піддавшись паніці, можна було втратити $1,5 тис.

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