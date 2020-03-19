В Україні через карантин пообіцяли компенсувати частину комуналки: хто і скільки заплатить

В Україні прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв компенсувати частину витрат на комунальні послуги за час карантину. Мовляв, українці сидять вдома і витрачають більше електроенергії, газу та води.

Точну методику повинні розробити до кінця тижня, проте OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися з чиновниками і з'ясувати, як і кому можуть переглянути витрати на комуналку.

Навіщо вирішили компенсувати комуналку?

Є дві причини. Перша – через карантин багатьох українців відправили в неоплачувану відпустку. Роботодавцям не вистачає грошей на зарплати і в Кабміні це теж розуміють.

Друга – українці сидять по домівках і витрачають більше комунальних послуг. "Держава повинна взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції будинку", – підкреслив прем'єр.

І як можуть компенсувати?

Зараз відомства розробляють низку механізмів. Найпростіше збільшити розмір субсидії. Вже є готова фінансова інфраструктура, не потрібно буде відкривати нові рахунки, досить просто один раз перевести більш значну суму.

Однак, в кінцевому варіанті, наприклад, компенсувати витрати можуть не всім субсидіантам, а, наприклад, тільки пенсіонерам. Тоді гроші можуть перевести на пенсійні рахунки. Ще один варіант – видавати гроші деяким пільговим категоріям (багатодітним сім'ям, малозабезпеченим). Тоді також можуть використовувати вже відкриті банківські рахунки.

Платити доведеться менше?

Бюджет України вже не виконується. Неофіційно OBOZREVATEL розповідають: грошей критично не вистачає, тому розраховувати на значну підтримку не доводиться. Більш того, з 1 квітня президент Володимир Зеленський вже анонсував видачу пенсіонерам по 1 тис. грн (тим, хто отримує до 5 тис. грн), а на це знадобиться близько 9,8 млрд грн.

Тому разова компенсація в кращому випадку компенсує додаткові витрати. А говорити про те, що платити доведеться менше, ніж минулого місяця, не доводиться. Куди істотніше може вплинути зниження вартості газу на світових ринках, про це незабаром докладно розповість OBOZREVATEL.

А як в інших країнах?

Більшість європейських країн збільшила соціальні бюджети, щоб компенсувати згубний вплив карантину і пандемії на фінансовий стан своїх громадян. Наприклад, в Італії уряд відшкодовує по 600 євро сезонним працівникам.

Тим, хто оформив іпотеку, перенесли терміни платежів, співробітників заборонили звільняти протягом наступних 60 днів. А працівником дозволили брати відпустки зі збереженням 50% зарплати.

Медикам, лаборантам, правоохоронцям, у яких роботи стало в рази більше, виплатять премії в розмірі до 1000 євро. Цих заходів має бути достатньо, щоб у сімей були кошти на оплату комуналки.

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