В Україні будуть по-новому призначати пенсії: Шмигаль розповів про скасування трудових книжок

В Україні пенсії нараховуватимуть автоматично, а трудові книжки ліквідують, замість них буде працювати електронний документообіг.

Про це на засіданні Кабміну 3 червня, заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль. "Є законопроєкт, який ми передамо Верховній Раді. Ми хочемо зміни, які запустять електронні трудові книжки. Меньше паперу, а пенсії будуть нараховуватися автоматично. Це певний прорив. Ті, хто стикався з оформленням пенсії, знає, скільки часу втрачається при оформленні виплати . Для всіх нас, хто буде виходити на пенсію, це велике послаблення", – заявив Шмигаль.

Денис Шмигаль

Зауважимо, в Кабінеті міністрів ще в лютому розробляли пропозиції про перехід на електронні трудові книжки. При цьому йшлося про те, що українці самі можуть прийняти рішення, відмовлятися їм від паперового документа, чи ні. Тобто підприємства не обов'язково повинні були зберігати трудові своїх співробітників і вести паперовий облік, проте за бажанням співробітників їх могли заповнювати.

Важливий момент – після введення електронних трудових книжок пенсії в Україні будуть призначати автоматично, без звернення до Пенсійного фонду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті Верховної Ради опублікували затверджений Кабміном законопроєкт про зміни до Трудового кодексу (КЗпП). У ньому зберігаються базові соціальні гарантії у сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників.

У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність ухвалення нового КЗпП, заявили, що в Україні "права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

Фінальний варіант змін до Трудового кодексу, розроблений Кабміном, зберіг скандальні норми щодо звільнення працівників і понаднормової праці.