В Україні бідних громадян звільнять від податків: подробиці нової реформи

Уряд України має намір переглянути підхід до рассчету прожиткового мінімуму. Його не тільки збільшать, але і переглянуть наповнення.

Зокрема, "мінімалку", яку отримує сім'я з низькими доходами, можуть звільнити від податків. Про це сказала народний депутат від партії "Слуга народу" і голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова, передає UBR.

"Якщо чесно розраховувати прожитковий мінімум, ми отримаємо цифру понад 4000 грн. Ми порахуємо соціальні зобов'язання перед незахищеними категоріями громадян. І це послужить основою переформатування і завантаження соціальної системи, яка повинна допомогти адресно людині, яка цього потребує", – сказала Третьякова.

За словами Третьякової, сьогодні влада не може забезпечити в повному обсязі чесний прожитковий мінімум. Тому незабаром його відв'яжуть практично від усіх соціальних виплат. Але це не означає, що допомогу тим, хто її реально потребує уріжуть, каже нардеп. Така реформа повинна посприяти перерозподілу бюджетних коштів найбільш уразливим групам населення.

"Прожитковий мінімум і його економічний сенс полягають в тому, що якщо людина заробляє 4000 грн на місяць, то податок брати з цієї суми не має сенсу. Адже якщо брати ПДФО, військовий збір (в сумі 19,5%), ми повинні повернути людині гроші, щоб забезпечити його життя на мінімумі. Якщо ми зробимо прожитковий мінімум у вигляді неоподатковуваних доходу на кожного члена домогосподарства, то ми побудуємо перший рівень соціального забезпечення, який базується на домогосподарстві", – сказала Третьякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2020 році Міністерство фінансів України планує збільшити прожитковий мінімум удвічі – до 4500 грн.

В Україні збираються скасувати прив'язку зарплат депутатів, суддів і прокурорів до розміру прожиткового мінімуму. Якщо його будуть збільшувати, то доходи цих службовців рости не будуть.

В Україні змінилися правила отримання субсидій. З одного боку, процедура оформлення пільг стала простіше і зручніше, а з іншого – оформити допомогу стало трохи складніше.

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