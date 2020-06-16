В Україні без пенсії залишиться половина, а реформа під загрозою: чого чекати

В Україні 2021 року в "Слузі народу" обіцяють запустити другий етап пенсійної реформи. Якщо зараз соціальний внесок із зарплати відразу перерозподіляється між пенсіонерами, то в майбутньому частину суми обіцяють акумулювати на особистому рахунку кожного працевлаштованого. Грішми можна буде скористатися, вийшовши на заслужений відпочинок.

У всякому разі, такі обіцянки озвучують "слуги народу" з профільного парламентського комітету.

З другого боку, частина роботодавців і міністр економрозвитку, торгівлі та сільського господарства вже зробили заяви проти нововведень. Про те, з якими проблемами стикнуться українці та якою може бути нова реформа – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Пенсійну реформу можуть вкотре відтермінувати

Введення накопичувального рівня пенсійного забезпечення передбачено навіть у меморандумі з МВФ (без конкретних дат). Мовляв, у майбутньому це допоможе збільшити добробут українців на заслуженому відпочинку.

Навіть більше, і в чинному законі вказано, що українці отримують гроші з трьох джерел: солідарного рівня (єдиний, який працює зараз), обов'язкового накопичувального (обіцяють запустити 2021-го) і добровільного накопичувального (приватні пенсійні страховки).

Зараз обговорюється кілька варіантів запровадження пенсійної реформи. Згідно з першим, і роботодавці, і співробітники повинні будуть додатково віддавати на особистий пенсійний рахунок по 2% зарплати. Уже за перший рік завдяки цьому вдасться отримати майже 100 млрд грн. Другий же варіант передбачає, що загальне навантаження на зарплату (а воно становить 41,5%) не підвищуватимуть, а натомість перерозподілять вже наявні платежі.

Проєкт Кабміну:

додатковий внесок платити не потрібно – 2% заберуть з ЄСВ, ще 2% – прибуткового податку;

отримати всю накопичену суму можна буде відразу (в Кабміні підрахували, що якби таке нововведення працювало вже зараз, пенсіонери могли б розраховувати на заощадження розміром 1 млн грн);

українці, що старші за 50 років, не зможуть взяти участь у накопичувальній системі.

Проєкт Ради:

на пенсію доведеться платити додатковий внесок (він поступово зростатиме з 3 до 7% );

внесок розділять між собою співробітник і роботодавець;

з 2023-го до 2030 року платитимуть по 3% з зарплати, з 2030-го – 4%, з 2040-го – 6%, а з 2050 року – 7% щомісяця.

Пенсія в Україні

Голова комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова розповідає OBOZREVATEL: проблема полягає в тому, яка структура візьме на себе роль скарбника – того, хто перенаправлятиме пенсійні відрахування працівника й роботодавця з огляду на бажання людини й обраний нею ступінь ризику.

"Скарбник повинен перенаправляти потік від роботодавця й людини. Наприклад, на підприємстві працює 5 тисяч осіб, і кожен може вибрати свій інструмент фінансування. Роботодавець перераховує відсотки за всіх 5 тисяч працівників, а потім хтось їх розділяє та направляє туди, куди хоче людина", – пояснила вона.

Цю роль можуть взяти на себе Національний банк України та Державне казначейство. В такому разі накопичувальна система може запрацювати вже 2021 року. Але є й куди серйозніша проблема – що робити із зібраними грішми.

Проти нововведень виступили й у Федерації роботодавців України. Вони офіційно звернулися із заявою, що запускати другий рівень занадто рано. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко на зустрічі з федерацією також розкритикував пропозицію.

"Модифікувати (пенсійну систему) потрібно, але це не повинно бути за рахунок збільшення. Навпаки, треба зменшувати ці речі. Тому що це йде наша позиція, яку ми обговорювали, якщо це йде не за рахунок збільшення. Реформувати систему треба, але однозначно, щоб у жодному разі це не були якісь додаткові навантаження", – заявив Петрашко.

Що важливо знати про пенсійну систему в Україні

Перше – пенсіонерів більше, ніж працівників, і ситуація погіршуватиметься

За даними Федерації роботодавців, в Україні 10,6 млн працівників на 11,3 млн пенсіонерів. Щоправда, є ще самозайняті та підприємці. Загалом же один працівник утримує своїми внесками одного пенсіонера.

З мінімальної зарплати до Пенсійного фонду надходить всього 889 грн, а з середньої зарплати – приблизно 1,8 тис. грн. Зрозуміло, цих грошей катастрофічно не вистачає. "Прогалина" в ПФУ досягає понад 170 млрд грн.

Кількість пенсіонерів зростатиме МОП

Міжнародна організація праці підрахувала, що до 2050-го кількість пенсіонерів в Україні збільшиться на 43,9%. Чинна система за таких обставин просто зруйнується.

Друге – пенсії в Україні скоротили 2017 року, більшість опинилася за межею бідності

Усі майбутні пенсії урізали в рамках пенсійної реформи 2017-го, змінивши формулу. Якщо раніше за кожен відпрацьований рік можна було отримати 1,35% розрахункового заробітку, то зараз – всього 1%.

Наприклад, за середньої зарплати (майже 10 тис. грн) і з 30 роками стажу цьогоріч можна буде отримати пенсію розміром 2,3 тис. грн. А якби діяли старі правила, то за таких же умов – 3,1 тис. грн.

Це призвело до того, що навіть із середньою зарплатою пенсія буде нижчою за прожитковий мінімум. "Для осіб із заробітком, що дорівнює середній заробітній платі в країні, чинна пенсійна формула забезпечить пенсію, яка буде вищою від відносної межі бідності та встановленого законом прожиткового мінімуму, але нижчою, ніж фактичний прожитковий мінімум", – йдеться в звіті МОП.

Третє – оновлені вимоги щодо стажу не виконає більшість українців

Вже з 2027-го, щоб отримати виплату в 60 років, знадобиться щонайменше 35 років стажу. Зараз із таким стажем всього половина пенсіонерів, і ситуація особливо не зміниться. За оцінками Мінсоцполітики, за сім років приблизно 45% українців змушені будуть працювати до 63 або 65 років.

Стаж українців МОП

Велика проблема – тіньова зайнятість. Майже чотири мільйони українців працюють без офіційного оформлення, внески до Пенсійного фонду не платять. А ще мільйони частину зарплати отримують у конверті. Все це призводить до того, що на наявних пенсіонерів грошей просто не вистачає.