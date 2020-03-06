В Україні банки відмовляють бізнесу в "дешевих кредитах Зеленського"

Три українські держбанки, що беруть участь у програмі "дешевих кредитів під 5-7-9%", поки не видають гроші для бізнесів, які були засновані менш ніж 12 місяців тому.

Про це свідчать результати експерименту, проведеного "Економічною правдою". Також у Кабміні збираються змінити правила, за якими підприємцям дають гроші.

Кредити для бізнесу

Як з'ясувалося, для отримання кредиту у двох банків з трьох необхідна застава у вигляді нерухомості або транспортного засобу, а для отримання кредиту під заставу вживаного обладнання необхідно сплатити комісію 0,5%. Також, щоб взяти участь у програмі, потрібно мати досвід роботи в справі, яку людина відкриває.

"Якщо на початковому етапі нового бізнесу плануєш працювати один, щоб отримати досвід/швидше виплатити кредит/оцінити обіг, рентабельність точки, бізнес-моделі/знайти клієнтів/налаштувати "кеш-флоу", ставка кредиту буде не 5% річних, а 7%", – йдеться в матеріалі.

Також у банках зазначили, що програма підтримки стартапів запрацює пізніше. Щоправда, жодної офіційної інформації про введення в квітні 2020 року окремої "програми фінансування стартапів" знайти поки не вдалося.

Правила для "5-7-9" змінять

Видання також повідомило, що Кабмін планує зміни в програмі "Доступні кредити 5-7-9". Про це ЕП повідомило джерело в Мінфіні.

За словами джерела, програма "5-7-9" потрібує оновлень, і там виступають за те, щоб зробити це найближчим часом. "На сьогодні ці зміни вже узгоджуються з Мінекономіки і Мін'юстом і можуть бути винесені на одне з найближчих засідань Кабміну. Вони можуть набути чинності до квітня, але, звісно, ймовірна затримка у зв'язку зі зміною уряду", – сказав співрозмовник.

Чого хочуть досягти змінами:

розширити лінійку фінансових інструментів і передбачити опцію фінансового лізингу;

дати можливість брати ці кредити на придбання приміщень, адже перше, що потрібно для того, щоб почати бізнес – це приміщення.

підвищення частки тіла кредиту, яка покривається за кошт держави в рамках програми фінансових гарантій з 20% до 40%.

"Ми вже зараз розуміємо, що вийти на надання 50 тис. кредитів на рік не вдасться. Можливо, 25-30 тис. Чому так? Основна причина в тому, що банки дуже повільно видають кредити", – сказав співрозмовник в Мінфіні.

"Наприклад, в Приваті час до схвалення видачі кредиту займає кілька днів, але потім починається процес оформлення документів і в результаті видача кредиту займає до місяця. Спочатку позиція Мінфіну була в тому, щоб частка виданих кредитів на нові бізнес була 20-30%. Те, що банки кредитують виключно діючі бізнеси, це рішення банків", – додає він.

У Мінфіні розраховують, що додатковий поштовх цій програмі дадуть комерційні банки, які до неї поступово приєднуються – Райффайзен, ПУМБ і інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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