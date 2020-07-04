В Україні банани стали продавати дешевше за яблука: скільки коштують

Найдешевшими фруктами в Україні вперше за останні роки стали банани. В середньому вони коштують 27,2 грн/кг, що значно дешевше яблук.

Про це свідчить перевірка цін в супермаркетах 30 червня – 1 липня 2020 року, повідомили в EastFruit.

"Банан був найдоступнішим за ціною серед фруктів і ягід – навіть трохи дешевше, ніж кавун і значно дешевше, ніж яблуко. Ми спостерігаємо таку ситуацію вперше за останні роки, і головною причиною є холодна весна, а також зниження врожаю яблука в Україні та Європі в цілому в минулому році", – сказав економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Яблука подорожчали в рази

Середня ціни на банани на початку липня 2019 року в Києві становила 27,5 грн/кг. При цьому яблука продавалося по 19,4 грн/кг, а кавуни – по 17,5 грн/кг.

"Таким чином, за рік середня роздрібна ціна на банан знизилася на 30 коп/кг або на 1%, в той час як середня ціна на яблуко зросла на 30,4 грн або в 2,6 рази, а ціна на кавун – на 9,7 грн/кг або на 55%", – додав Ярмак.

Подорожчали і інші фрукти. Персик на початку липня 2020 року коштував в середньому на 37% дорожче, ніж роком раніше, малина – на 87% дорожче, а лохина – на 16% дорожче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на київських ринках значно подешевшала черешня. Ціни в порівнянні з початком червня в середньому знизилися більш ніж удвічі – з 200 до 65-85 гривень за кілограм.

В Україні помітно знизилися ціни на картоплю – до 9-10 грн / кг на оптових і дрібнооптових ринках.

В Україні різко зросли ціни на помідори. Причому подорожчали як черрі і чорні томати, так і звичайні червоні сорти. Причина в тому, що через погіршення погодних умов їх стало складніше збирати.