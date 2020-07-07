В Україні активізувалися фінансові піраміди: 7 ознак обману

В Україні активізувалися фінансові піраміди, жертвами яких стають звичайні люди. Найчастіше незаконні схеми майстерно маскуються під легальних гравців ринку.

Основна причина того, що люди попадаються у їхні пастки – низька фінансова грамотність. При цьому існує низка характерних ознак, за якими можна зрозуміти, що людина має справу з фінансовою пірамідою, йдеться в публікації "НВ. Бізнес".

Піраміди створюються шахраями для отримання незаконного прибутку

Піраміди створюються виключно збагачення творців за рахунок коштів/внесків учасників. У них немає бізнес-плану або якоїсь бізнес-стратегії, крім як залучення все більшої кількості учасників піраміди. Фінансова піраміда не виробляє продукту. Дуже часто немає інформації про фінансовий стан такої структури. Також у пірамід немає будь-яких реальних активів у власності.

Масована реклама високої прибутковості

Представники піраміди обіцяють учасниками гарантовані надприбутки, які в рази більші за інші ринкові фінансові інструменти. Згідно з українським законодавством, учасники ринку цінних паперів не можуть рекламувати гарантовані доходи, а якщо вказують певний рівень доходу за минулий період, то це повинно бути вказано в рекламі.

Піраміди не регулюються законами

Фінансові піраміди не регулюються законами або нормативними актами. Це виключно шахрайство, за яке його організатори можуть понести кримінальну відповідальність.

Дуже часто зловмисники маскуються під компанії з легальним видом діяльності, зокрема: торговців цінними паперами, ломбарди, мікрофінансові організації та інші. Для цього вони можуть навіть використовувати елементи відомих брендів.

Вкладення ніким не гарантовані

Коли піраміда падає, постраждалі учасники можуть розраховувати лише на те, що правоохоронці притягнуть організаторів до кримінальної відповідальності. Фінансові піраміди не регулюються державою, тому ті, хто втратив гроші, позбавлені можливості відшкодувати втрати або поскаржитися в будь-які державні органи, крім правоохоронних.

Зазвичай до піраміди потрапляють через фізичних осіб, які вже є її учасником. Це ніяк не контролюється державою

Найчастіше залучення учасників в піраміду відбувається за допомогою людей, які вже є її членами, тобто тими, які в цьому зацікавлені, тому що отримують відсоток від суми, внесеної новим учасником. Процес залучення нових учасників відбувається до тих пір, поки піраміда не припиняє існування, через те, що потік її нових учасників вичерпався.

Зростання вартості активу піраміди відбувається за рахунок залучення нових учасників

Якщо нові люди перестають приходити в піраміду, вона через деякий час розвалюється, тому що інші її учасники перестають отримувати дохід. Прибутковість піраміди залежить від інтенсивності залучення нових учасників. Якщо вона падає, то одночасно падає і прибутковість піраміди.

Якщо вчасно не вийти з піраміди, то втратите всі гроші

Після того, як піраміда досягає свого піку і не може забезпечити необхідний приплив нових учасників, вона, зазвичай, розсипається. З падінням темпів залучення нових учасників піраміди все більше зростає ймовірність втрати коштів тими, хто зайшов в неї пізніше за інших. Це критичні моменти для фінансової піраміди, оскільки вона починає поступово розсипатися. Адже в такому випадку учасники, які зайшли на останньому етапі і яких найбільше, втрачають вкладені кошти. Така доля чекає на будь-яку фінансову піраміду.

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