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13 червня • оновлено в 15:10
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В Україні 30% кафе і ресторанів залишилися закритими

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В Україні після пом'якшення карантину відкрилося всього 70% закладів громадського харчування. Найважчим місяцем для рестораторів став квітень: виручка українських закладів громадського харчування за вказаний місяць склала всього 26% від лютневої. У травні цифри дісталися до 50% від докризових.

Про це з посиланням на дослідження компанії з автоматизації кафе, ресторанів і магазинів Poster повідомляє UBR. Дослідження базується на неперсоналізованих даних про продажі 4000 закладів громадського харчування України і взяті за період із лютого по травень 2020 року. У другій половині травня влада почала поступове послаблення карантину, а ресторанам дозволили відкрити літні майданчики. Через тиждень, кількість закладів підскочила відразу на 18% (у квітні зростання не перевищувало 2-3%).

В Україні 30% кафе і ресторанів залишилися закритими

Так, на 31 травня в Україні відновили діяльність 70% закладів громадського харчування. Середня виручка після відкриття літніх майданчиків склала 50% від докризового. Для порівняння, на початку квітня ця цифра становила 33% і 22% відповідно.

Як писав OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу та карантин через неї сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.

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Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
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Економіка Ринки та компанії

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