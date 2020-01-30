В ''справі Труханова'' з'явився новий підозрюваний – найближчий соратник Турчинова

Серед причетних до схеми крадіжки грошей через покупку заводу "Краян" в Одесі може виявитися найближчий соратник колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Про це повідомив журналіст Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі. "Підозру у справі "Краян" пред'явлено екснардепу 6 і 7 скликань Олександру Дубовому", – написав Лещенко.

Сергій Лещенко

Він зазначив, що Дубовий та Турчинов пов'язані не лише політикою. "Вони є не тільки політичними соратниками, але також парафіянами однієї баптистської церкви", – додав Лещенко.

Довідка: "Краян" (Одеський завод важкого кранобудування ім. Січневого повстання) був заснований в 1863 році і був провідним заводом свого профілю в Російській імперії та СРСР. Продукція заводу поставлялася більш ніж в 70 країн світу. З 1991 року завод практично не діє, більшість його корпусів розграбовані і перетворилися на руїни. У вересні 2016 року Одеська міська рада купила один з вцілілих адмінкорпусів, що входить в комплекс заводу "Краян" за 185 млн грн – там розмістили т.зв. "Нову мерію Одеси".

Завод "Краян"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2017 року НАБУ прийшло з обшуками до мера Одеси Геннадію Трухановому. Візит пов'язаний з кримінальною справою щодо купівлі одеської владою адміністративного будинку збанкрутілого в 2015 році заводу "Краян", в яке міська влада запланувала перевести все управління і департаменти мерії.

У 2018 році Печерський районний суд Києва заарештував фігуранта справи про пропозиції хабара в розмірі $500 тис. детективу Національного антикорупційного бюро в обмін на зняття арешту з рахунків, де знаходилися кошти від продажу одеського "Заводу" Краян".

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