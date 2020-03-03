У "Слузі народу" натякнули на нові обличчя в Кабміні

У "Слузі народу" заявили, що на міністерських посадах хочуть бачити людей, у яких є досвід у владі або в бізнесі.
Там визнали, що "просто бути новим – недостатньо. Потрібно бути новим і досвідченим у чомусь". Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Відставка Кабміну
"Ми не відмовляємося від філософії "нових облич". Ми говоримо, що просто бути новим виявилося недостатньо. Потрібно бути новим і досвідченим в чомусь. Ми очікуємо людей, які є новими за духом, можливо, з управлінським досвідом. У сфері державної влади чи бізнесу, або з досвідом управління великими компаніями, великими об'єктами", – сказав Корнієнко.
Він зазначив, що, на відміну від Кабміну, перестановок в комітетах Верховної Ради поки не передбачається. "Багато керівників комітетів, заступники за цей час професіоналізувались, не без допомоги опозиції", – сказав Корнієнко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
За даними джерел OBOZREVATEL, Олексій Гончарук на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України 4 березня може подати у відставку.
Олексій Гончарук заявив, що зараз розглядається варіант із відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про своє можливе звільнення він спростував.
Новим прем'єр-міністром може стати нинішній віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.
За даними соцопитувань, 44% українців висловилися за відставку Кабміну на чолі з Олексієм Гончаруком, 37% – проти.
Парламентська фракція "Слуга народу" прийме рішення щодо звільнення прем'єр-міністра Олексія Гончарука або інших членів Кабміну після зборів 3 березня.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Скандали навколо "Слуги народу"" на сайті "OBOZREVATEL".