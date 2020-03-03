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3 березня • оновлено в 11:47
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У "Слузі народу" натякнули на нові обличчя в Кабміні

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У "Слузі народу" заявили, що на міністерських посадах хочуть бачити людей, у яких є досвід у владі або в бізнесі.

Там визнали, що "просто бути новим – недостатньо. Потрібно бути новим і досвідченим у чомусь". Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відставка Кабміну

Відставка Кабміну

"Ми не відмовляємося від філософії "нових облич". Ми говоримо, що просто бути новим виявилося недостатньо. Потрібно бути новим і досвідченим в чомусь. Ми очікуємо людей, які є новими за духом, можливо, з управлінським досвідом. У сфері державної влади чи бізнесу, або з досвідом управління великими компаніями, великими об'єктами", – сказав Корнієнко.

Він зазначив, що, на відміну від Кабміну, перестановок в комітетах Верховної Ради поки не передбачається. "Багато керівників комітетів, заступники за цей час професіоналізувались, не без допомоги опозиції", – сказав Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Олександр Корнієнко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
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