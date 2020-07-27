У "Слузі народу" розповіли, коли відкриють перше казино в Україні

Казино в Україні відкриють не раніше ніж у кінці 2020 року і не пізніше ніж влітку 2021-го.

Такий прогноз виданню УП озвучив нардеп фракції "Слуга народу" і член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Мар'ян Заблоцький.

"Це супероптимістичний прогноз, що до кінця року щось узагалі буде видано фізично. Я думаю, від пів року до року часу. Хоча, як не дивно, вже скидають фото, що десь в Одесі завозять ігрові автомати в казино. Настільки очікується закон, що люди вже занадто оптимістично ставляться до того, коли він запрацює", – пояснює Заблоцький.

На запитання журналіста, чи запрацює все до наступного літа, нардеп відповів: "Думаю, що так". Також Заблоцький пояснив, що закон не може набути чинності через колізію з правками. Президент може накласти вето на законопроєкт, щоб його відправили на доопрацювання.

"Доставилися до того, що ми проголосували за дві взаємовиключні норми. В одній нормі пише що є спеціальна комісія, яка регулює діяльність азартних ігор, а інша правка каже, що цей орган визначає Кабмін (тобто це може бути податкова або Мінфін). Дуже багато людей хотіли створити цю комісію. У межах проголосованого склад комісії буде визначати податковий комітет Ради, але я, як член комітету, проти", – резюмує Заблоцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні. Однак його підписання майже відразу заблокували.

Верховна Рада відхилила всі проєкти постанов про скасування закону про легалізацію казино в Україні.