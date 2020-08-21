В СБУ три роки розслідують диверсію і держзраду на "Мотор Січі".

СБУ три роки розслідує справу про можливу підготовку диверсії та державної зради на підприємстві “Мотор Січ”. Однак про його результати нічого не повідомляє.

Відповідь від СБУ statewatch.org.ua

Про це йдеться у відповіді СБУ, повідомила громадська організація StateWatch у п'ятницю, 21 серпня.

На уточнююче питання, чи повідомлялося в рамках даного розслідування про підозри, в СБУ не відповіли.

"Інші запитувані відомості відповідно до ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора, наразі такого дозволу не отримано", – йдеться у відповіді спікера СБУ Олени Гітлянської.

Ресурс нагадав, що у квітні 2018 року СБУ провела обшуки у компанії “Мотор Січ” у зв’язку з підозрою у підготовці до диверсії.

За наявними у СБУ даними, представники китайської компанії Skyrizon Aircraft розбудовують сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який планується перенести українське виробництво та передати технології “Мотор Січ”.

"Представники компанії-нерезидента мають намір протиправно сконцентрувати придбаний пакет акцій, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства та отримати повний контроль над його діяльністю у сфері військових оборонних замовлень, що підтверджується матеріалами справи", – повідомила тоді СБУ.

Саме кримінальне провадження було відкрито ще в липні 2017 року за статтями “Готування до злочину” та “Диверсія” Кримінального кодексу.

У 2018 році на акції “Мотор Січі” наклали арешт, який триває і досі. У березні 2020 року адвокати китайської компанії намагалися скасувати арешт акцій, але Шевченківський райсуд Києва їм відмовив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 грудня 2019 року стало відомо, що акції "Мотор-Січі" продано покупцям з Китаю – компаніям Skyrizon Aircraft та Xinwei Technology Group.

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