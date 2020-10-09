В СБУ розповіли про "перемогу", завдяки якій бюджет поповнився на 22 млрд грн

Завдяки виправленню помилки в системі, яка розпізнає ухилення від сплати податків, державний бюджет України вдалося додатково поповнити на 22 млрд гривень.

Глава управління кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 9 жовтня, що помилка була закладена навмисно.

Він пояснив, що завдяки їй, система сприймала незаконну протиправну операцію як операцію, яку здійснює великий платник податків. "І вона її не блокувала апріорі, тому що вважала, що така компанія – не може бути протиправною", – сказав він.

Несправність була виявлена і усунена в травні. З того моменту в державний бюджет додатково надійшло 22 мільярди гривень. "Це така перемога", – зазначив Вітюк.

При цьому він похвалив систему, вказавши на її переваги: "Система, яка, до речі, ідея дуже хороша – вона моніторить всі економічні операції в державі, складання податкових накладних тощо. Вона моніторить, і якщо вона бачить, що операція є ризиковою, спрямованою на ухилення від сплати податків, має якісь ознаки – вона її блокує".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс генерального прокурора розкрив схему скруток ПДВ на декількох підприємствах. Протягом 2018-2019 років вдалося уникнути сплати податків більш ніж 260 млн грн.