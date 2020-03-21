Нафта по $60: в "Роснефти" передбачили, коли злетять ціни

В "Роснефти" вважають, що нафта скоро почне дорожчати і вже до кінця 2020 року вартість бареля може піднятися до $60. Зараз нафта торгується нижче позначки $28 за барель.

Про це заявив глава компанії Ігор Сечин, передають "РИА Новости". На його думку, в результаті нафтової війни постраждають США з їхнім виробництвом сланцевої нафти.

Ціни на нафту

"До кінця року, я припускаю, що вона може вирости і повернутися на рівень до $60 доларів. Якщо будуть процеси продовжуватимуться, буде вихід сланцевої нафти з ринку. Поточний низький рівень цін не дозволяє ефективно видобувати сланцеву нафту", – сказав Сечин.

За його словами, ринок нафти зараз переживає кризу через коронавірус, політичні і санкційні фактори

"При цьому операційні витрати "Роснефти" можна порівняти з операційними витратами Saudi Aramco, але "Роснефть" не демпінгує", – заявив глава компанії.

До речі, в Росії знову сказали що коливання ціни на нафту "великої радості не приносять".

Бояться великих втрат

У "Роснефти" заявили, що компанія була готова до сильного падіння цін на нафту і навіть може підтримувати підвищений обсяг видобутку 22 роки без додаткових вкладень в розвідку нових родовищ.

При цьому Сечин прямо визнав, що нафтова війна може закінчитися для Росії безповоротною втратою позицій серед країн, які видобувають нафту. А тому в РФ готові на будь-які витрати.

"Росії повинна зберігати свою частку ринку. Ціна коригується, а частку можна вже ніколи не повернути. Під час участі РФ в угоді ОПЕК+ США стали першими з видобутку нафти, чого не було ніколи", – обурився Сечин.

У компанії, залежною від Кремля, заявили, що організація ОПЕК+ (створена для врівноваження цін на нафту) нібито вже втратила початкове значення. При цьому там визнали, що контакти з ОПЕК потрібно продовжувати, щоб отримувати взаємну вигоду в умовах ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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