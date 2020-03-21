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21 березня • оновлено в 12:46
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Нафта по $60: в "Роснефти" передбачили, коли злетять ціни

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В "Роснефти" вважають, що нафта скоро почне дорожчати і вже до кінця 2020 року вартість бареля може піднятися до $60. Зараз нафта торгується нижче позначки $28 за барель.

Про це заявив глава компанії Ігор Сечин, передають "РИА Новости". На його думку, в результаті нафтової війни постраждають США з їхнім виробництвом сланцевої нафти.

Ціни на нафту

Ціни на нафту

"До кінця року, я припускаю, що вона може вирости і повернутися на рівень до $60 доларів. Якщо будуть процеси продовжуватимуться, буде вихід сланцевої нафти з ринку. Поточний низький рівень цін не дозволяє ефективно видобувати сланцеву нафту", – сказав Сечин.

За його словами, ринок нафти зараз переживає кризу через коронавірус, політичні і санкційні фактори

"При цьому операційні витрати "Роснефти" можна порівняти з операційними витратами Saudi Aramco, але "Роснефть" не демпінгує", – заявив глава компанії.

До речі, в Росії знову сказали що коливання ціни на нафту "великої радості не приносять".

Бояться великих втрат

У "Роснефти" заявили, що компанія була готова до сильного падіння цін на нафту і навіть може підтримувати підвищений обсяг видобутку 22 роки без додаткових вкладень в розвідку нових родовищ.

При цьому Сечин прямо визнав, що нафтова війна може закінчитися для Росії безповоротною втратою позицій серед країн, які видобувають нафту. А тому в РФ готові на будь-які витрати.

"Росії повинна зберігати свою частку ринку. Ціна коригується, а частку можна вже ніколи не повернути. Під час участі РФ в угоді ОПЕК+ США стали першими з видобутку нафти, чого не було ніколи", – обурився Сечин.

У компанії, залежною від Кремля, заявили, що організація ОПЕК+ (створена для врівноваження цін на нафту) нібито вже втратила початкове значення. При цьому там визнали, що контакти з ОПЕК потрібно продовжувати, щоб отримувати взаємну вигоду в умовах ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

  • 6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які відбулися після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі у Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • Агентство Goldman Sachs спрогнозувало, що протягом II кварталу 2020 року вартість бареля нафти марки Brent впаде до $20. Це означає, що ціна російської Urals може скласти $15-16/барель.

  • Японський банк Mizuho передбачив падіння цін на нафту нижче за нуль. Там вважають, що вільні сховища дуже швидко заповняться, а виробникам доведеться доплачувати, щоб десь зберігати сировину.

  • Вартість бареля нафти марки Brent може впасти нижче $20 вже в середині квітня, а ціни на сорт WTI можуть опуститися аж до $15-17 бар.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Ігор Сечин
Місце
Росія
Тег
Роснефть
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия банкрот! путин разорил россию
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Воробей Роман
Воробей Роман
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Економіка Ринки та компанії

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