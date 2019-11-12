В роботизованих аптеках України товари коштують до 25% дешевше: коли та чому

Від застуди страждають навіть люди, які слідкують за здоров’ям та займаються спортом. Фатальною може виявитись поїздка у громадському транспорті під звуки кашля та чхання інших пасажирів, прогулянка під осіннім дощем без парасольки чи контакт з хворим колегою. Злякайте застуду бойовою готовністю! Поповніть запаси домашньої аптечки та дійте за обставинами.

Тільки до 30 листопада 2019 року аптечні товари коштують дешевше до 25%. Можете придбати вітаміни, ліки, інші товари й зекономити кошти на приємні сюрпризи для себе. Унікальна пропозиція діє тільки в роботизованих аптеках під брендами "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" й "Аптека Копійка". Платіть до 25% менше, коли купуєте там ліки, вітаміни, медичні вироби, дитяче харчування чи засоби гігієни. Роботизовані аптеки проводять всеукраїнську акцію "Крути колеса від цінового стресу"*, тому ціни популярних позицій знижені.

Щоб дізнатись, скільки зекономите на покупці акційних товарів, можете звернутись до провізора роботизованої аптеки "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Аптека Шар@" чи "Благодія". Але пам’ятайте, що унікальна пропозиція діятиме не завжди. Робити покупки зі знижками до 25% можна лише по 30 листопада 2019 року включно. Залишилось всього 18 днів, щоб запланувати та зробити покупку дешевше.

Аптечні товари можна замовити дорогою з роботи чи на зустріч. Зателефонуйте до довідки за телефоном 5900, щоб потім забрати потрібні позиції за списком у найближчому місці продажу.

Роботизовані аптеки не знають, які товари вам потрібні. Але ви можете скласти список та придбати все необхідне зі знижками до 25%, поки триває акція "Крути колеса від цінового стресу (з 01.10.2019 по 30.11.2019).

*Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток, знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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