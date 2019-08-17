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В Ощадбанку "шоковані": в установі відповіли на рішення НБУ

1.8т Читати матеріал російською

Члени Наглядової ради "Ощадбанку" вважають рішення Національного банку про дискваліфікацію п'яти своїх колег необгрунтованим. Головна причина - призначення "друга Яценюка" Андрія Пишного на посаду голови правління без конкурсу.

"Ми шоковані і стурбовані рішенням НБУ дискваліфікувати 5 членів наглядової ради. П'ять висококваліфікованих фахівців з бездоганним досвідом роботи і репутацією були дискваліфіковані кваліфікаційною комісією НБУ без пояснення причин", - цитує ЕП заяву членів Наглядової ради "Ощад".

Андрій Пишний

Андрій Пишний

Новини
Скандальне призначення друга Яценюка в "Ощадбанку": в НБУ зробили заяву

У банку вже звернулися до Ради НБУ з вимогою запобігти звільнення членів наглядової ради. "Це важлива справа, щоб дії конкретних посадових осіб НБУ в цій ситуації не завадили його авторитету, як незалежного банківського регулятора", – додали в "Ощадбанку".

До іречі, в НБУ забрали повноваження і відкликали повноваження голови наглядової ради Шевки Аджунера, Олексія Грінченка, Олексія Резнікова, Дмитра Власова і Даніеля Білака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наглядова рада державного Ощадбанку продовжила контракт голові правління Андрію Пишному ще на 5 років без проведення конкурсу на посаду.

У Нацбанку України поскаржилися на непрозору процедуру продовження контракту з головою правління Ощадбанку. Рішення про його призначення ще на 5 років прийнято без конкурсу, сказано на сайті регулятора.

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Тема
Банківська система
Місце
Україна
Тег
"Ощадбанк"
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