В окупованому Донецьку з вулиць почали красти тротуарну плитку: фотофакт

Донецьк, що знаходиться під контролем бойовиків "ДНР", приходить до усе більшого занепаду. Там розкрадають недобудови і навіть забирають з вулиць тротуарну плитку.

Про це з Twitter повідомив блогер Денис Казанський. "Процвітаючий" Донецьк. Перетин вулиці Олімпієва і Ленінського проспекту. Нікому не потрібний недобуд, який закинули після появи російських "визволителів" і вкрадена прямо з вулиці тротуарна плитка. Добре, що перемогли фашистів...", – написав Казанський.

Вулиці Донецька Денис Казанський

Вулиці Донецька Денис Казанський

У коментарях під його записом люди підтвердили, що таке відбувається в "ЛДНР" всюди.

"Заводи розгромили і вивезли в "расєю". Нехай розбирають все інше. У Безіменному за Широкиним розібрали котеджі з колод в пансіонатах "Трубник", "Скеля", ще там якісь, і вивезли Росію в Ростов. Дров у них не вистачає... Виродки", – написав користувач MBessmertnij.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бунт шахтарів через борги по зарплаті в окупованому терористами "ЛНР" місті Зоринську (Луганська область) завершився тим, що "влада" просто закрила шахту "Никанор-Нова".

В окупованому Росією місті Антрациті на Луганщині вже тиждень триває бунт через затримку зарплати за березень і квітень на шахті "Комсомольська".

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