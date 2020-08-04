В обмінниках Києва подорожчав долар: який курс 4 серпня

Ярослав Маркін Ринки та компанії 14:41, 4.08.2020 Оновлено: 14:42, 4.08.2020

У київських обмінника курс долара у вівторок, 4 серпня, виріс на 5-20 копійок.

Це сталося на тлі того, як НБУ підвищив офіційний курс валюти на 5 копійок. В інших містах України подорожчання склало 5-15 копійок.

Скільки коштує долар в обмінниках:

Вул. Срібнокількая, 3:

  • Купівля – 27,72 грн (+5 коп);

  • Продаж – 27,85 грн (+5 коп).

Фінанс:

  • Купівля – 27,70 грн (+5 коп);

  • Продаж – 27,80 грн (+7 коп).

Вул. Кудряшова, 7:

  • Купівля – 27,65 грн (+15 коп);

  • Продаж – 27,85 грн (+20 коп).

Вул. Григоренко, 28:

  • Купівля – 27,70 грн (+20 коп);

  • Продаж – 27,85 грн (+20 коп).

Курс долара в обмінниках Києва
kurs.com.ua
Курс долара в обмінниках Києва
kurs.com.ua
Курс долара в обмінниках Києва
kurs.com.ua
Курс долара в обмінниках Києва
kurs.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 4 серпня, виріс і встановився на рівні – 27,73 грн (+5 коп.). А от євро навпаки сильно просіло – до 32,51 грн (-26 коп.).

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Економіка Ринки та компанії

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