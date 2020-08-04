В обмінниках Києва подорожчав долар: який курс 4 серпня
В обмінниках Києва подорожчав долар.
У київських обмінника курс долара у вівторок, 4 серпня, виріс на 5-20 копійок.
Це сталося на тлі того, як НБУ підвищив офіційний курс валюти на 5 копійок. В інших містах України подорожчання склало 5-15 копійок.
Скільки коштує долар в обмінниках:
Вул. Срібнокількая, 3:
Купівля – 27,72 грн (+5 коп);
Продаж – 27,85 грн (+5 коп).
Фінанс:
Купівля – 27,70 грн (+5 коп);
Продаж – 27,80 грн (+7 коп).
Вул. Кудряшова, 7:
Купівля – 27,65 грн (+15 коп);
Продаж – 27,85 грн (+20 коп).
Вул. Григоренко, 28:
Купівля – 27,70 грн (+20 коп);
Продаж – 27,85 грн (+20 коп).
Курс долара в обмінниках Києва kurs.com.ua
Курс долара в обмінниках Києва kurs.com.ua
Курс долара в обмінниках Києва kurs.com.ua
Курс долара в обмінниках Києва kurs.com.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 4 серпня, виріс і встановився на рівні – 27,73 грн (+5 коп.). А от євро навпаки сильно просіло – до 32,51 грн (-26 коп.).